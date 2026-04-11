Thi công công trình, nhiều diện tích lúa đứng trước nguy cơ khô hạn

Vụ đông xuân năm 2026, thôn Tân Thành, xã Ngọc Lặc gieo cấy hơn 25ha lúa. Tuy nhiên, gần 18ha lúa đang đứng trước nguy cơ khô hạn do thiếu nước tưới, nguyên nhân xuất phát từ việc thi công hạng mục cống tưới tiêu tại khu vực cầu Bai Căng kéo dài, làm gián đoạn nguồn nước phục vụ sản xuất.

Hồ Trà Bát – nguồn tích trữ nước chính phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng thôn Tân Thành hiện đã cạn trơ đáy.

Những ngày nắng nóng, tại cánh đồng thôn Tân Thành, nhiều diện tích lúa bắt đầu bước vào giai đoạn trổ bông. Đây là giai đoạn cần nước nhất để quyết định năng suất. Thế nhưng, thay vì được đảm bảo đủ nước tưới, nhiều thửa ruộng đã xuất hiện tình trạng nứt nẻ, khiến người dân không khỏi lo lắng.

Gia đình bà Bùi Thị Thuận, thôn Tân Thành có 2 sào lúa ở đây. Những ngày qua, bà liên tục ra đồng kiểm tra, thấp thỏm theo dõi tình trạng ruộng lúa. “Lúc đầu cấy thì có nước, bây giờ thi công cống tại khu vực cầu Bai Căng nên chặn dòng, không có nước dẫn về ruộng nữa, ruộng sắp nứt nẻ hết rồi. Lúa trổ mà không có nước là lo lắm”, bà Thuận chia sẻ.

Diện tích lúa tại cánh đồng thôn Tân Thành đang bắt đầu trổ bông, nhiều chân ruộng đã cạn nước.

Theo người dân địa phương, nguồn nước tưới cho cánh đồng tại thôn Tân Thành chủ yếu được dẫn từ suối Bai Căng về hồ Trà Bát, sau đó theo hệ thống kênh mương vào ruộng.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công hạng mục cống tưới tiêu tại khu vực cầu Bai Căng, do phải điều chỉnh độ cao, việc thi công cống kéo dài đã khiến dòng chảy bị gián đoạn trong thời gian dài.

Thời tiết nắng nóng, nguồn nước không được bổ sung kịp thời khiến nhiều ao, hồ, kênh mương cạn kiệt, kéo theo hàng chục héc-ta lúa đứng trước nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng.

Một số ao, hồ chứa nước phục vụ sản xuất cho bà con thôn Tân Thành hiện đã cạn nước.

Không chỉ vậy, nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân cũng chịu thiệt hại. Gia đình ông Phạm Văn Lý, thôn Tran, xã Ngọc Lặc có hơn 450m2 ao nuôi cá. Vừa đầu tư hơn 6 triệu đồng mua cá giống, ông lo lắng khi mực nước ao xuống thấp.

“Mùa lụt năm ngoái thì nước mênh mông, cá tràn hết ra ruộng. Thả được lứa cá mới thì năm nay ao lại khô hạn, cá chết rải rác hằng ngày vì thiếu nước. Không chỉ nhà tôi mà các ao xung quanh đều trong tình trạng tương tự”, ông Lý cho biết.

Ao cá của gia đình ông Phạm Văn Lý, thôn Tran , xã Ngọc Lặc.

Được biết, hạng mục cống tưới tiêu tại khu vực cầu Bai Căng thuộc Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc (AFD). Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Đây là dự án có quy mô lớn, nhiều hạng mục, kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và cải thiện môi trường.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, việc thi công hạng mục cống tưới tiêu tại thôn Tân Thành đã phát sinh những tác động ngoài mong muốn đến sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương.

Nguồn nước từ suối Bai Căng đang được chặn lại để phục vụ thi công cống tưới tiêu.

Ông Phạm Văn Tiến, Trưởng thôn Tân Thành, cho biết: “Khu vực ao, hồ, ruộng lúa 18ha và một số khu vực xa không có nước vì thời gian cạn nước quá lâu. Lúa đón đòng, trổ bông nhưng không có nước, chân ruộng nứt nẻ, ảnh hưởng đến sản xuất của bà con. Vì vậy, bà con và thôn mong muốn đơn vị thi công thu xếp nhân lực, thời gian, đẩy nhanh tiến độ, làm ngày làm đêm, xả nước dẫn về cánh đồng để kịp “cứu” lúa".

Thi công cống tại khu vực cầu Bai Căng, xã Tân Thành (ảnh chụp ngày 10/4/2026).

Trước phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra thực tế.

Ông Hà Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc cho biết: "Việc phản ánh của bà con về tình trạng thiếu nước sản xuất là có cơ sở. Qua kiểm tra, địa phương đã đề nghị với chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục công trình trong thời gian sớm nhất để kịp thời dẫn nước phục vụ tưới cho diện tích lúa của người dân".

Thi công cống tại khu vực cầu Bai Căng, xã Ngọc Lặc (ảnh chụp ngày 10/4/2026).

Với hơn 18ha lúa và nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản đang đối mặt nguy cơ khô hạn, yêu cầu đặt ra lúc này là các cơ quan, đơn vị liên quan cần có giải pháp kịp thời, khẩn trương hoàn thiện hạng mục, sớm khôi phục dòng chảy, cấp nước trở lại cho sản xuất. Bởi mỗi ngày chậm trễ lúc này đều có thể đánh đổi bằng công sức và sinh kế của rất nhiều hộ nông dân.

Việt Hương