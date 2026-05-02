Lan tỏa hình ảnh, giá trị tài chính vi mô trên nẻo đường miền Tây xứ Thanh

Bằng niềm tin vào sứ mệnh tài chính vi mô (TCVM) và khát vọng mang nguồn vốn chính thống đến gần hơn với khách hàng là hộ nghèo, cận nghèo, thu nhập thấp, Phòng giao dịch (PGD) Cẩm Thủy (Tổ chức TCVM Thanh Hóa - Chi nhánh Thiệu Hóa) đã gieo dấu ấn, gặt niềm tin, từng bước lan tỏa hình ảnh, giá trị TCVM trên những vùng đất khó của dải miền Tây xứ Thanh.

PGD Cẩm Thủy (Tổ chức Tài chính vi mô Thanh Hóa - Chi nhánh Thiệu Hóa) là một trong những đơn vị tiên phong, tích cực hưởng ứng, phát động các hoạt động an sinh xã hội.

PGD Cẩm Thủy bắt đầu hành trình xây dựng và phát triển từ tháng 6/2017, khi điều kiện ban đầu chỉ là một điểm giao dịch nhỏ, cơ sở vật chất hạn chế và phạm vi hoạt động khiêm tốn.

Nhớ lại “cái buổi ban đầu lưu luyến ấy”, chị Phạm Việt Hà, Giám đốc PGD Cẩm Thủy và cán bộ, nhân viên ở đây vừa bồi hồi, xúc động vừa xen lẫn cả niềm vui, tự hào. Bởi lẽ, hành trình ấy không chỉ được viết nên bởi nhiệt huyết, “máu lửa”, tinh thần nỗ lực, phấn đấu, trách nhiệm với nghề.

Tập thể cán bộ, nhân viên đã không quản khó khăn, vất vả, đường sá đi lại xa xôi, nhiều bản làng cách trở, dân cư sinh sống thưa thớt để ngày đêm bám bản, bám địa bàn. Mỗi chuyến đi là một hành trình vượt khó; mỗi hồ sơ giải ngân là kết tinh của mồ hôi, sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm cao, mang nguồn vốn kịp thời đến tận tay người dân, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống cho nhiều hộ gia đình còn khó khăn.

Sau nhiều nỗ lực, cố gắng, PGD Cẩm Thủy ngày càng có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, đội ngũ, chất lượng dịch vụ. Từ 63 khoản vay ban đầu với tổng dư nợ hơn 1 tỷ đồng trên phạm vi 2 xã, đến nay, PGD Cẩm Thủy có 1.503 khoản vay, dư nợ đạt gần 38 tỷ đồng, phục vụ khách hàng tại 17 xã của huyện Cẩm Thủy cũ (sau sáp nhập còn 5 xã), trở thành điểm tựa tài chính tin cậy cho hàng nghìn hộ gia đình.

Gia đình chị Đàm Thị Hoàn (46 tuổi) là một trong các hộ thuộc diện cận nghèo của thôn Đại Quang, xã Cẩm Thủy. Nhiều năm chăm sóc, chạy chữa cho người chồng đau bệnh liên miên khiến cho kinh tế gia đình vốn chẳng lấy gì dư dả càng thêm kiệt quệ. Tuy nhiên, những nỗ lực ấy của chị Hoàn cũng không thể giữ chồng ở lại lâu hơn với cuộc đời này. Ngày trùm khăn tang tiễn chồng, chị ôm lấy hai đứa con khóc trong đau đớn.

Ngày qua ngày, chị Hoàn tần tảo nuôi hai con ăn học. Vất vả thế nào chị cũng chịu được, chỉ mong các con ngoan ngoãn, bảo ban nhau học hành, khôn lớn nên người. Vì lẽ đó, chị có thể nhịn ăn, nhịn mặc nhưng luôn dành những điều tốt đẹp nhất, tạo điều kiện tốt nhất cho con ăn học. Qua tìm hiểu về sản phẩm vốn vay giáo dục, khi biết về quy trình, cách thức cho vay vốn của Tổ chức TCVM Thanh Hóa, chị Hoàn đã mạnh dạn tham gia. Tính đến nay, chị Hoàn đã trải qua 6 chu kỳ vay vốn.

Những nỗ lực của chị Hoàn đã được đền đáp xứng đáng khi hai người con của chị đều chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn. Đặc biệt, con trai đầu của chị Hoàn luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Vượt qua kỳ tuyển sinh gắt gao, em đã thi đỗ vào một trường quân đội, vinh dự, tự hào khoác lên mình màu xanh áo lính. Chị Hoàn chia sẻ: “Nguồn vốn vay vi mô đã giúp tôi và các con có được niềm hạnh phúc lớn lao vô bờ”.

Không chỉ dừng lại ở hiệu quả hoạt động tài chính, PGD Cẩm Thủy còn triển khai các hoạt động phi tài chính như: tổ chức các buổi tập huấn, các khóa học trang bị kiến thức sản xuất, kinh doanh cho phụ nữ, giúp chị em nâng cao năng lực, tự tin vươn lên làm chủ cuộc sống...

Cùng với đó, PGD Cẩm Thủy cũng là một trong những đơn vị tiên phong, tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động an sinh xã hội giàu tính nhân văn, hướng tới mục tiêu “vì sự phát triển cộng đồng” như: thăm hỏi, động viên người cao tuổi vào tháng 10 hằng năm; trao tặng quà cho con em khách hàng có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Trung thu, Tết Nguyên đán; thăm hỏi và tặng quà cho những người có công với cách mạng nhân Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7; tham gia hiến máu tình nguyện, nhận đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn...

Em Phạm Thị Ngà, học sinh Trường Tiểu học Đồng Thịnh (thôn Rềnh, xã Thạch Lập) có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bố mất sớm, mẹ trẻ mắc bệnh tim, sức khỏe yếu, không có việc làm ổn định. Nguồn thu nhập ít ỏi, bấp bênh của người mẹ ấy lại là chỗ dựa cho cả gia đình và chi phí thuốc thang tốn kém. Dù gia đình rất nỗ lực để em Ngà được đến trường như chúng bạn đồng trang lứa nhưng đường đến trường chẳng bao giờ thôi canh cánh nỗi lo.

Trước hoàn cảnh ấy, nhằm phát huy truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, nêu cao sứ mệnh, mục tiêu “vì sự phát triển cộng đồng”, ban chấp hành chi đoàn chi nhánh Thiệu Hóa (chi đoàn PGD Cẩm Thủy là chi đoàn cơ sở trực thuộc) đã tìm hiểu, nắm bắt thông tin, nguyện vọng từ phía gia đình và quyết định nhận đỡ đầu, hỗ trợ kinh phí cho em Phạm Thị Ngà tiếp tục theo đuổi việc học.

Theo đó, hằng năm, vào đầu năm học (tháng 9), chi đoàn sẽ tổ chức trao quà với số tiền tối thiểu là 3 triệu đồng và các phần quà như đồ dùng học tập, quần áo, đồ dùng thiết yếu, bánh kẹo... Ngoài ra vào các ngày lễ tết như Trung thu, Tết Nguyên đán... chi đoàn cũng tổ chức đến thăm và tặng quà cho em. Bên cạnh đó, để giữ mối liên kết với em và gia đình, chi đoàn cũng phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đoàn viên quản lý tại địa bàn, thường xuyên qua lại, thăm hỏi, động viên em Ngà và gia đình.

Hiệu quả hoạt động của PGD Cẩm Thủy đã và đang góp phần lan tỏa hình ảnh, giá trị tốt đẹp, tạo dựng niềm tin, uy tín, xây dựng hình ảnh TCVM Thanh Hóa tận tâm, trách nhiệm, phát triển bền vững và đồng hành cùng người dân vùng cao, điểm tựa vững chắc cho sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Hoàng Linh