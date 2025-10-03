Cấp hoá chất xử lý môi trường và phòng chống dịch bệnh cho Trung tâm Y tế Cẩm Thuỷ

Chiều 3/10, Đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đã khảo sát và hỗ trợ hóa chất xử lý môi trường gồm 25 kg CloraminB và 5.000 viên Aquatabs khử khuẩn nước cho Trung tâm Y tế Cẩm Thuỷ, để khử khuẩn môi trường và xử lý nguồn nước cho người dân vùng ngập lụt.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cấp 25 kg CloraminB và 5.000 viên Aquatabs khử khuẩn nước cho Trung tâm Y tế Cẩm Thuỷ.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Cẩm Thuỷ và UBND xã Cẩm Thạch, sau bão số 10, trên địa bàn các xã Trung tâm quản lý có 4.500 hộ dân bị ảnh hưởng. Tại xã Cẩm Thạch có 1 trạm y tế bị ngập lụt...

Với phương châm nước rút đến đâu xử lý vệ sinh môi trường đến đó, Trung tâm Y tế Cẩm Thuỷ đã cấp CloraminB bột và viên khử khuẩn nước cho Trạm Y tế để xử lý môi trường sau mưa bão. Tuy nhiên, hiện số hoá chất vẫn chưa đáp ứng đủ cần sự hỗ trợ bổ sung Cloramin B 300kg bột, phèn 100kg và 10.000 viên khử khuẩn để đảm bảo người dân có nguồn nước sạch sinh hoạt, chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Trạm Y tế Cẩm Bình, xã Cẩm Thạch vệ sinh môi trường sau khi nước rút.

Cán bộ Trạm Y tế hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước sinh hoạt.

Đồng thời, Trung tâm đã tăng cường cán bộ xuống các trạm y tế hỗ trợ xử lý môi trường, nguồn nước, bảo đảm an toàn sức khoẻ cho người dân, duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh sau mưa bão.

Giám sát thực tế tại cơ sở, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hoàng Bình Yên đề nghị Trung tâm Y tế Cẩm Thuỷ, xã Cẩm Thạch, thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường và quản lý chất thải, không để gián đoạn công tác y tế trong ứng phó với thiên tai và phòng, chống dịch bệnh trong và sau mưa bão; tiếp tục cử cán bộ cùng với trạm y tế hỗ trợ người dân xử lý nguồn nước sạch sinh hoạt, vệ sinh môi trường. Đồng thời, chủ động giám sát chặt chẽ tình hình ngập lụt để có giải pháp ứng phó với các loại dịch bệnh có thể bùng phát trên địa bàn, nhất là một số dịch bệnh thường gặp sau mưa bão; tham mưu đề xuất với chính quyền địa phương dành kinh phí từ nguồn ngân sách để mua hoá chất dự trữ để chủ động ứng phó khi mưa bão, không để dịch bệnh bùng phát.

Tô Hà