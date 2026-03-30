Cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp III tại phường Trúc Lâm từ 31/3 đến 4/4/2026

Ngày 30/3, UBND phường Trúc Lâm vừa ban hành thông báo về cấp cảnh báo cháy rừng trên địa bàn, thời gian từ ngày 31/3 đến hết ngày 4/4/2026.

Ảnh minh họa.

Theo đó, thực hiện Công văn số 493/CCKL-BVR&XLVP ngày 30/3/2026 của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa về việc dự báo và thông tin cấp dự báo cháy rừng, Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2026-2031 phường Trúc Lâm xác định cấp cháy rừng trên địa bàn ở cấp III – cấp cao.

Đặc trưng của cấp cháy này là thời tiết hanh khô kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng và khả năng cháy lan trên diện rộng nếu không được kiểm soát kịp thời.

Trước tình hình đó, UBND phường Trúc Lâm yêu cầu các lực lượng chức năng, các tổ dân phố có rừng và chủ rừng trên địa bàn triển khai đồng bộ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Trong đó, chú trọng duy trì chế độ trực 10/24 giờ (từ 10 giờ đến 20 giờ) trong ngày; tổ chức tuần tra tại các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên hệ thống loa truyền thanh đến người dân ít nhất 2 lần/ngày vào sáng sớm và chiều tối.

Các chủ rừng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy; nghiêm cấm việc xử lý thực bì trong thời gian từ 30/3 đến 4/4/2026.

Bên cạnh đó, phường yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng phương án, lực lượng, phương tiện, thiết bị theo phương châm “bốn tại chỗ”; kịp thời phát hiện, xử lý ngay từ khi đám cháy mới phát sinh, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan. Trường hợp cháy vượt tầm kiểm soát, phải báo cáo ngay để huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ.

UBND phường Trúc Lâm đề nghị các tổ chức, đơn vị, đoàn thể và người dân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các quy định về PCCCR, góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy rừng gây ra.

