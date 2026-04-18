Cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh ở khu vực Thanh Hóa

(Baothanhhoa.vn) - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai (19/4), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh ở khu vực Thanh Hóa

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai (19/4), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh ở khu vực Thanh Hóa

Lốc sét, mưa đá xảy ra đêm 17/4 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gây thiệt hại về tài sản.

Ngày 18/4, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa.

Dự báo đêm 18/4 đến ngày 19/4, các khu vực trên tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trước đó, trong đêm 17/4, rạng sáng 18/4, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra lốc, sét, mưa đá và mưa lớn gây thiệt hại về nhà ở, tài sản và ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp.

Nắng nóng dự báo kéo dài, điện mặt trời áp mái “lên ngôi”

