Mưa đá trong đêm gây thiệt hại tại nhiều địa phương

Trong đêm 17, rạng sáng 18/4, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã xảy ra lốc, sét, mưa đá và mưa lớn.

Lốc sét, mưa đá xảy ra tại một số địa phương gây thiệt hại về tài sản.

Theo ghi nhận ban đầu, lốc, sét, mưa đá đã xảy ra tại các xã, phường thuộc khu vực thành phố Thanh Hóa cũ, các huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa cũ và khu vực lân cận.

Ngoài ra, các khu vực thuộc huyện Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống, Hà Trung cũ, thị xã Nghi Sơn, Bỉm Sơn cũ và một số khu vực lân cận có mưa lớn.

Mưa đã xảy ra trong đêm 17/4 làm hư hại phương tiện giao thông của người dân.

Mưa đá đã gây thiệt hại về tài sản của nhiều hộ dân, làm thủng mái tôn, mái ngói, đổ gãy cây trồng... Đặc biệt, một số phương tiện giao thông bị hư hại nặng nề.

Mưa lớn gây ngập diện tích trồng lúa của nông dân.

Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh đã đề nghị các địa phương nắm bắt tình hình thiên tai xảy ra trên địa bàn; thống kê, đánh giá thiệt hại, triển khai công tác khắc phục hậu quả (nếu có) và báo cáo về Văn phòng theo quy định.

