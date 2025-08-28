Cảnh báo lừa đảo đặt phòng khách sạn dịp cao điểm lễ Quốc khánh
Nhu cầu lưu trú tăng vọt trong dịp diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 khiến nhiều chiêu trò lừa đảo đã bùng phát theo.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-09-01 13:18:00
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2025
-
2025-09-01 11:10:00
[Cập nhật] Một số địa phương của tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành trao quà Tết Độc lập cho Nhân dân
-
2025-09-01 09:34:00
Thanh niên xung kích hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp