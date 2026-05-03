Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới trên địa bàn 13 xã

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong 3 giờ, từ 15h đến 18h ngày 3/5, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to và dông.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực tỉnh Thanh Hóa.

Lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động như sau: Thanh Lam 86,0mm, hồ Lam Danh 72,8mm, Lý Nhân 65,8mm, Thanh Phong 64,4mm, Yên Thắng 58,8mm, Trung Hạ 45,6mm, Đồng Lương 45,6mm, Giao An 45,4mm...

Trong khoảng 6 giờ tiếp theo, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có nguy cơ cao xảy ra trên địa bàn một số thôn, xã trong tỉnh, cụ thể như sau:

Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng, tài sản của người dân; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.

