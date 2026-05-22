Thời tiết khô hanh, cảnh báo cháy rừng cấp cao

Theo thông tin cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, từ ngày 23/5 - 25/5/2026, thời tiết trên địa bàn một số xã, phường tại Thanh Hóa tiếp tục nắng nóng, khô hanh kéo dài, không có mưa, nguy cơ xảy ra cháy rừng dự báo cấp III (cấp cao).

Lực lượng kiểm lâm và bảo vệ rừng cơ sở kiểm tra phương tiện PCCCR.

Trước tình hình trên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, gồm: Kim Tân, Vân Du, Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thành Vinh, Thạch Quảng, Biện Thượng, Xuân Du, Mậu Lâm, Như Thanh, Yên Thọ, Xuân Thái, Thanh Kỳ, Trung Chính, Tân Ninh, Hàm Rồng, Đông Sơn, Đông Tiến, Hoằng Tiến, Hoằng Phú, Hoằng Giang, Sầm Sơn, Hà Trung, Hà Long, Tống Sơn, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Triệu Lộc, Đông Thành, Hoa Lộc, Vạn Lộc, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ, Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Hải Bình, Nghi Sơn, Các Sơn, Trường Lâm, Trúc Lâm và Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) tổ chức các biện pháp PCCCR.

Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác PCCCR của các chủ rừng trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra các vùng trọng điểm dễ cháy; tổ chức lực lượng tuần tra canh gác lửa rừng từ 10h đến 20h hàng ngày, đặc biệt chú trọng các giờ cao điểm.

Các chủ rừng phải thường xuyên kiểm tra lực lượng canh phòng và lực lượng khoán quản bảo vệ rừng, nhất là trồng rừng.

Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch UBND xã, phường huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy.

Trường hợp cháy rừng vượt quá kiểm soát của địa phương thì đề nghị các xã, phường liền kề tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ; đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh để có giải pháp huy động lực lượng, trang thiết bị hỗ trợ ứng phó kịp thời.

Lan Anh