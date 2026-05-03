Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trong những giờ tới

Vùng mây đối lưu được dự báo sẽ gây mưa rào và dông mạnh tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Thanh Hóa, mây đối lưu đang phát triển ở các xã, phường: Xuân Chinh, Thắng Lộc, Thanh Quân, Vạn Xuân. Vùng mấy đối lưu ở giáp ranh Nghệ An - Thanh Hóa có xu hướng di chuyển về tỉnh Thanh Hóa.

Trong khoảng thời gian hiện tại đến một vài giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, di chuyển, gây mưa rào và dông tại các khu vực thuộc các xã, phường: Xuân Du; Mậu Lâm; Như Thanh; Yên Thọ; Xuân Thái; Thanh Kỳ; Thượng Ninh; Thanh Quân; Như Xuân; Thanh Phong; Hóa Quỳ; Xuân Bình; Bát Mọt; Yên Nhân; Lương Sơn; Vạn Xuân; Thường Xuân; Luận Thành; Tân Thành; Thắng Lộc; Xuân Chinh; Thọ Ngọc; Thọ Phú; Thọ Bình; Triệu Sơn; Hợp Tiến; An Nông; Tân Ninh; Đồng Tiến; Xuân Tín; Thọ Lập; Xuân Lập; Xuân hoà; Thọ Xuân; Lam Sơn; Sao Vàng; Thọ Long; Hàm Rồng; Nguyệt Viên; Hạc Thành; Quảng Phú, ...

Sau đó, vùng mây đối lưu gây mưa rào và dông mạnh có khả năng lan rộng ra các xã, phường lân cận.

Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gây tác động nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây trồng, hoa màu; gây hư hại nhà ở, công trình giao thông và các cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

NM