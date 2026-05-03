Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Khoa học - Công nghệ

Môi trường

Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trong những giờ tới

NM
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Vùng mây đối lưu được dự báo sẽ gây mưa rào và dông mạnh tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trong những giờ tới

Vùng mây đối lưu được dự báo sẽ gây mưa rào và dông mạnh tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trong những giờ tới

Ảnh minh họa.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Thanh Hóa, mây đối lưu đang phát triển ở các xã, phường: Xuân Chinh, Thắng Lộc, Thanh Quân, Vạn Xuân. Vùng mấy đối lưu ở giáp ranh Nghệ An - Thanh Hóa có xu hướng di chuyển về tỉnh Thanh Hóa.

Trong khoảng thời gian hiện tại đến một vài giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, di chuyển, gây mưa rào và dông tại các khu vực thuộc các xã, phường: Xuân Du; Mậu Lâm; Như Thanh; Yên Thọ; Xuân Thái; Thanh Kỳ; Thượng Ninh; Thanh Quân; Như Xuân; Thanh Phong; Hóa Quỳ; Xuân Bình; Bát Mọt; Yên Nhân; Lương Sơn; Vạn Xuân; Thường Xuân; Luận Thành; Tân Thành; Thắng Lộc; Xuân Chinh; Thọ Ngọc; Thọ Phú; Thọ Bình; Triệu Sơn; Hợp Tiến; An Nông; Tân Ninh; Đồng Tiến; Xuân Tín; Thọ Lập; Xuân Lập; Xuân hoà; Thọ Xuân; Lam Sơn; Sao Vàng; Thọ Long; Hàm Rồng; Nguyệt Viên; Hạc Thành; Quảng Phú, ...

Sau đó, vùng mây đối lưu gây mưa rào và dông mạnh có khả năng lan rộng ra các xã, phường lân cận.

Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gây tác động nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây trồng, hoa màu; gây hư hại nhà ở, công trình giao thông và các cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

NM

Từ khóa:

#Mưa rào và dông #Xuân Chinh #Mưa đá #Công trình giao thông #Nguyệt Viên #Thường Xuân #Cảnh báo #Sản xuất nông nghiệp #Lốc #Mưa lớn

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường đảm bảo an toàn bức xạ

Tăng cường đảm bảo an toàn bức xạ

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học và công nghệ (KH&CN), những năm gần đây, việc sử dụng các thiết bị bức xạ ngày càng tăng trong các lĩnh vực y tế, công nghiệp, xây dựng. Bên cạnh nhiều lợi ích thì việc ứng dụng bức xạ tiềm ẩn rủi ro dẫn...
Phân loại rác thải tại nguồn chưa như kỳ vọng

Phân loại rác thải tại nguồn chưa như kỳ vọng

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Phân loại rác tại nguồn được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm tải áp lực cho môi trường và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn (CTR) sinh hoạt. Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 đã đưa ra những quy định cụ thể để thực...
Cựu chiến binh xã Nam Xuân gương mẫu bảo vệ môi trường

Cựu chiến binh xã Nam Xuân gương mẫu bảo vệ môi trường

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Nam Xuân đã và đang trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường. Từ những mô hình thiết thực, cách làm sáng tạo, hội viên CCB không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan mà...
Thời tiết ngày 5/5: Cả nước có nắng nhưng không xuất hiện nắng nóng, mưa dông vào chiều tối và đêm

Thời tiết ngày 5/5: Cả nước có nắng nhưng không xuất hiện nắng nóng, mưa dông vào chiều tối và đêm

Môi trường
Dự báo, ngày 5/5, hầu hết các khu vực trên cả nước ban ngày trời nắng nhưng không xuất hiện nắng nóng, mưa dông giải nhiệt tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, thời tiết dễ chịu, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, cao nhất từ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh