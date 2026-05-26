Canada yêu cầu Israel điều tra vụ việc liên quan đoàn tàu cứu trợ Gaza

Thủ tướng Canada Mark Carney đã yêu cầu Israel tiến hành điều tra độc lập về việc đối xử với các nhà hoạt động bị bắt giữ trên đoàn tàu cứu trợ hướng tới Gaza, đồng thời cho rằng tình hình tại dải Gaza hiện nay là “thảm khốc”.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại tỉnh Alberta, Canada, ngày 15/5/2026. Ảnh: Reuters..

Trong cuộc trao đổi với Tổng thống Israel Isaac Herzog ngày 25/5, Thủ tướng Carney nhấn mạnh việc đối xử với dân thường, trong đó có công dân Canada, trên đoàn tàu cứu trợ là “không thể chấp nhận” và cần được làm rõ thông qua một cuộc điều tra độc lập, theo thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Canada.

Ông đồng thời tái khẳng định lập trường phản đối của Canada đối với việc mở rộng các khu định cư của Israel, tình trạng bạo lực của người định cư tại Bờ Tây, cũng như các hành vi bạo lực nhằm vào dân thường Palestine.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Israel và một số đồng minh tiếp tục căng thẳng, sau khi các nhà hoạt động bị bắt giữ khi tìm cách đưa hàng viện trợ vào Gaza cho biết họ bị ngược đãi trong thời gian giam giữ, trong đó một số người phải nhập viện do chấn thương và ít nhất 15 người tố cáo bị xâm hại tình dục, bao gồm cáo buộc hiếp dâm. Cơ quan quản lý nhà tù Israel bác bỏ các cáo buộc này. Trước đó, Đại sứ Israel tại Ottawa cho rằng quan hệ giữa hai chính phủ đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Canada Anita Anand cho biết bà đã trao đổi với người đồng cấp Israel Gideon Saar, trong đó khẳng định Canada sẽ cung cấp bằng chứng về việc công dân nước này bị đối xử không phù hợp trong thời gian bị giam giữ. Bà nhấn mạnh việc từ chối tiếp cận dịch vụ lãnh sự đối với công dân Canada là vi phạm Công ước Vienna và không được phép tái diễn.

Về phía Israel, Ngoại trưởng Gideon Saar cho rằng các nhà hoạt động bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của Hamas, đồng thời cáo buộc Canada chưa có biện pháp đủ mạnh trước làn sóng bài Do Thái, với trung bình 19 vụ việc mỗi ngày.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.