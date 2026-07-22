Canada trở thành quan sát viên đầu tiên của Liên minh phát triển tiêm kích thế hệ 6 GCAP

Canada chính thức trở thành quốc gia quan sát viên đầu tiên của Chương trình Không quân Tác chiến Toàn cầu (GCAP) do Anh, Nhật Bản và Italy khởi xướng. Động thái được kỳ vọng sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng giữa các đồng minh trong phát triển tiêm kích thế hệ thứ sáu, đồng thời mở ra khả năng mở rộng chương trình trong tương lai.

Từ trái qua phải: Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty, Bộ trưởng Quốc phòng Wes Streeting, Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi, trong Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP), tại Doanh trại Wellington ở London vào ngày 21 tháng 7. Ảnh: Getty Images.

Thông báo được đưa ra ngày 21/7 sau cuộc họp tại London với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto và Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty.

Theo tuyên bố chung của bốn nước, việc Canada tham gia với tư cách quan sát viên sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng, đổi mới sáng tạo và phát triển năng lực không quân tương lai, đồng thời tăng cường khả năng răn đe và an ninh của các nước đồng minh.

Đối với Nhật Bản, Anh và Italy, sự tham gia của Canada được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường sự đồng thuận về các ưu tiên chiến lược, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau về định hướng phát triển năng lực không quân trong tương lai và qua đó củng cố an ninh toàn cầu.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty cho biết việc tham gia GCAP nhằm giúp Ottawa tăng cường hiểu biết về công nghệ máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu và mở rộng hợp tác với các đồng minh tin cậy. Ông nhấn mạnh quyết định này không liên quan đến các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Mỹ và cũng không đồng nghĩa với việc Canada cam kết mua loại tiêm kích đang được phát triển.

Một máy bay chiến đấu thuộc Chương trình GCAP được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough ở Anh vào ngày 22 tháng 7 năm 2024. Ảnh: AFP via Getty Images.

Về phía Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Wes Streeting cho rằng việc Canada trở thành quan sát viên phản ánh cam kết chung của các nước trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng trước bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp. Ông nhấn mạnh đầu tư quốc phòng không chỉ góp phần củng cố năng lực răn đe mà còn thúc đẩy đổi mới công nghệ, tạo việc làm và hỗ trợ phát triển kinh tế.

GCAP được Nhật Bản, Anh và Italy khởi động từ tháng 12/2022 nhằm phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu, dự kiến đưa vào hoạt động trong thập niên 2030.

Ba nước sáng lập cũng cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với các quốc gia bày tỏ quan tâm tới chương trình, trong đó có Đức, Australia, Ấn Độ và Saudi Arabia. Việc mở rộng hợp tác được kỳ vọng sẽ góp phần chia sẻ chi phí phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu đối với dòng tiêm kích thế hệ mới.

Bích Hồng

Nguồn: DR News, Kyodo.