Canada triển khai lực lượng quân sự lớn nhất tại châu Âu trong hơn 30 năm qua

Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 30/6 khẳng định Canada đã triển khai lực lượng quân sự thường trực lớn nhất tại châu Âu trong hơn 30 năm qua, trong bối cảnh các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chuẩn bị tham dự Hội nghị thượng đỉnh của liên minh diễn ra vào ngày 7-8/7 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Canada Mark Carney Ảnh: AFP.

Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Canada, trong cuộc điện đàm với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, ông Carney và người đứng đầu liên minh đã trao đổi về các ưu tiên tại hội nghị sắp tới, tập trung vào việc tăng cường đầu tư quốc phòng, nâng cao năng lực răn đe và tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Thủ tướng Carney cho biết Canada đã đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng tương đương 2% GDP theo cam kết của NATO lần đầu tiên kể từ sau khi Bức tường Berlin sụp đổ. Ông cũng tái khẳng định Ottawa đang triển khai các biện pháp nhằm hướng tới mục tiêu mới của liên minh là nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP.

Đáng chú ý, theo ông Carney, thông qua Chiến dịch REASSURANCE, Canada đã duy trì lực lượng quân sự thường trực lớn nhất tại châu Âu trong hơn ba thập kỷ, thể hiện cam kết tăng cường đóng góp cho an ninh tập thể của NATO trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Canada đã duy trì lực lượng quân sự thường trực lớn nhất tại châu Âu trong hơn ba thập kỷ qua. Ảnh: Reuters.

Kết thúc cuộc điện đàm, Thủ tướng Carney và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì một NATO đoàn kết và vững mạnh, đồng thời bày tỏ mong muốn gặp trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra trong hai ngày 7-8/7 tại Thổ Nhĩ Kỳ, với sự tham dự của lãnh đạo 32 quốc gia thành viên cùng các bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao và chỉ huy quân sự cấp cao. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận tham dự được đánh giá sẽ thu hút nhiều sự chú ý trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và một số đồng minh châu Âu đã trải qua nhiều bất đồng trong thời gian qua.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu.