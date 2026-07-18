Đàm phán thương mại Canada - Mỹ tiếp tục bế tắc

Đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ tiếp tục rơi vào bế tắc khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng những điều chỉnh chính sách gần đây của Ottawa không thể được xem là các nhượng bộ trong tiến trình thương lượng giữa hai nước.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với báo giới ngày 17/7, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, các cuộc đàm phán thương mại với Canada hầu như chưa đạt tiến triển đáng kể. Theo ông, việc Ottawa bãi bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số và hủy bỏ một số quy định trong Đạo luật Phát trực tuyến không phải là nhượng bộ dành cho Mỹ, mà chỉ là sự điều chỉnh đối với các chính sách mà Washington từ lâu phản đối. Ông cho biết, hai bên vẫn duy trì liên lạc hằng tuần và Mỹ đã đưa ra một số đề xuất nhằm thúc đẩy đàm phán.

Bế tắc hiện nay diễn ra sau khi Mỹ đầu tháng 7 tuyên bố sẽ không gia hạn Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (CUSMA). Trong khi Canada và Mexico mong muốn kéo dài hiệu lực hiệp định thêm 16 năm, Washington mới khởi động đàm phán với Mexico và chưa bắt đầu tiến trình tương tự với Canada.

Hiệp định USMCA đã thúc đẩy kim ngạch thương mại hàng năm ở Bắc Mỹ đạt gần 2 nghìn tỷ đô la vào năm 2024. Ảnh: DW.

Quan hệ thương mại song phương từng có dấu hiệu cải thiện sau khi Thủ tướng Canada Mark Carney bãi bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số nhằm nối lại các cuộc đàm phán bị đình trệ. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về việc dỡ bỏ các mức thuế đối với một số lĩnh vực. Washington cũng tiếp tục chỉ trích các biện pháp trả đũa thuế quan của Ottawa và duy trì thuế đối với một số mặt hàng như thép, nhôm, ô tô và gỗ, vốn không thuộc phạm vi bảo hộ của Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (CUSMA).

Giới phân tích nhận định, việc các cuộc đàm phán kéo dài có thể làm gia tăng bất ổn đối với hoạt động thương mại và đầu tư giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, năng lượng và ô tô. Tuy nhiên, với quy mô và mức độ gắn kết của hai nền kinh tế, Mỹ và Canada vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp cho các bất đồng thương mại.

Minh Phương

Nguồn: WP.