Canada công bố danh sách 29 siêu vi khuẩn nguy hiểm nhất đối với con người

Cơ quan Y tế Công cộng Canada vừa công bố danh sách cập nhật về các siêu vi khuẩn nguy hiểm nhất, trong đó nổi bật là họ vi khuẩn Enterobacterales kháng carbapenem và nấm Candida auris với tỷ lệ tử vong lên đến 60%.

Họ vi khuẩn Enterobacterales. (Nguồn: cdc.gov)

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, đây là bản cập nhật đầu tiên sau một thập kỷ, giảm từ 68 xuống còn 29 tác nhân gây bệnh được theo dõi.

Các tác nhân này được đánh giá và xếp hạng dựa trên nhiều tiêu chí như khả năng kháng thuốc, mức độ lây truyền, tỷ lệ tử vong và tác động đến các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội.

Trong nhóm ưu tiên cao nhất, Enterobacterales kháng carbapenem - họ vi khuẩn bao gồm E. Coli và Salmonella - được xác định là mối đe dọa hàng đầu.

Những vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng ổ bụng và nhiễm trùng máu, lây lan qua tiếp xúc trực tiếp hoặc qua thiết bị y tế nhiễm bẩn.

Bệnh lậu kháng thuốc cao đứng thứ hai trong danh sách, với số ca mắc năm 2022 tại Canada cao gấp ba lần so với ba thập kỷ trước.

Đáng chú ý, vi khuẩn Pseudomonas kháng carbapenem được các chuyên gia mô tả là “cực kỳ nguy hiểm” với khả năng kháng hầu hết các loại kháng sinh hiện có.

Theo Tiến sỹ Gerry Wright từ Đại học McMaster, tình trạng kháng thuốc đang trở thành một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Riêng tại Canada, ước tính có khoảng 14.000 ca tử vong trong năm 2018 do các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc./.

Theo TTXVN