“Cầm tay chỉ việc” nơi vùng đất khó

Với phương châm “bám bản, bám dân”, cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 đã coi địa bàn đóng quân là quê hương thứ hai. Họ không chỉ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động giúp dân xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng. Từ những con đường liên bản, hệ thống nước sinh hoạt đến các mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả đều mang dấu ấn của sự đồng hành giữa bộ đội và Nhân dân.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 trao con giống cho các hộ gia đình khó khăn ở xã Tam Chung.

Ở những nơi điều kiện còn nhiều khó khăn, trình độ sản xuất lạc hậu, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 đã cử cán bộ xuống từng bản làng để hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã từng bước ổn định cuộc sống, có nguồn thu nhập bền vững. Những mô hình kinh tế như trồng rừng, nuôi gia súc, phát triển cây dược liệu không chỉ giúp người dân thoát nghèo mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Tại bản Poọng, xã Tam Chung, mô hình nuôi lợn bản địa theo hướng bán hoang dã được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế. Bộ đội “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn cách phòng bệnh, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có; mô hình này giúp người dân tăng thu nhập ổn định mà không đòi hỏi vốn lớn. Tại bản Suối Tút, đơn vị đã hỗ trợ Nhân dân chuyển đổi từ canh tác nương rẫy sang trồng lúa nước; hệ thống mương dẫn nước nhỏ được cải tạo, cùng với việc hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy, giúp năng suất lúa tăng lên rõ rệt, góp phần đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ.

Tại bản Khằm, xã Quang Chiểu, đơn vị tập trung xây dựng mô hình trồng cây lâm nghiệp và cây ăn quả. Cùng với việc cấp giống, cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, góp phần phủ xanh đất trống, tạo sinh kế lâu dài cho người dân. Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ sản xuất, tại các bản như Táo, xã Trung Lý và Cang, xã Pù Nhi, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 còn triển khai hiệu quả các hoạt động giúp dân thu hoạch các cây trồng, sửa chữa nhà cửa, di dời khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, góp phần ổn định đời sống. Điểm chung trong các mô hình là đều được triển khai theo phương châm “phù hợp từng bản, sát từng hộ”, tránh dàn trải, hình thức. Cán bộ, chiến sĩ bám cơ sở, cùng làm với dân, từ đó giúp người dân thay đổi nhận thức, biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất.

Anh Lò Văn Dí ở bản Poọng cho biết: “Bộ đội xuống tận nhà hướng dẫn cách nuôi lợn, cách phòng bệnh. Trước kia nuôi hay bị chết, giờ biết cách chăm sóc nên đàn lợn phát triển tốt. Có thêm thu nhập, chúng tôi yên tâm làm ăn hơn. Khi mưa lũ, sạt lở, bộ đội đến giúp di dời nhà, dọn dẹp, sửa chữa. Lúc mùa vụ bận rộn cũng có bộ đội xuống giúp gặt lúa”.

Năm 2025, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 đã cấp 243 con trâu, bò giống, 192 con lợn đen bản địa sinh sản cho các hộ dân trên địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt.

Đại tá Lê Vinh, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5, cho biết: “Đơn vị đã phối hợp và nắm chắc địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của bà con, duy trì các mô hình kinh tế hộ gia đình, sau đó tập huấn và nhân rộng. Đồng thời, cử cán bộ của đoàn cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc để động viên, giúp đỡ bà con Nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình".

Không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế, đoàn còn đặc biệt chú trọng công tác dân vận. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động người dân giữ gìn an ninh trật tự, bài trừ hủ tục. Những lớp học xóa mù chữ, các chương trình chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh miễn phí đã mang lại niềm tin và sự gắn bó sâu sắc giữa quân và dân. Bằng nguồn vốn của Bộ Quốc phòng, đơn vị đã tập trung xây dựng 4 nhà văn hóa ở các bản thuộc 2 xã Quang Chiểu, Mường Chanh; xây dựng đập, mương bản Cân - Tân Hương, xã Tam Chung; đường giao thông thôn Pa Đén - Hua Pù, xã Pù Nhi; đường giao thông thôn Quăn Dao - bản Poọng, xã Quang Chiểu... Các chương trình, dự án khi hoàn thành, đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, góp phần ổn định dân cư, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới.

Trải qua nhiều năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 đã khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh. Hình ảnh người lính “ba cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng làm đã trở nên quen thuộc với đồng bào. Chính sự gần gũi, tận tụy ấy đã góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới.

Bài và ảnh: Hoàng Lan