Các trường đại học, cao đẳng sẵn sàng công tác tuyển sinh

Tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) năm 2026 sẽ áp dụng quy định đăng ký nguyện vọng trực tuyến tập trung, giới hạn tối đa 15 nguyện vọng nhằm tăng tính công bằng, minh bạch, giảm áp lực hành chính. Tại Thanh Hóa, các trường ĐH, CĐ đã chủ động số hóa dữ liệu, sẵn sàng tư vấn và tạo mọi điều kiện hỗ trợ thí sinh tối đa.

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng thực hành cho sinh viên.

Năm học 2025-2026, Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa có 2.200 học sinh, sinh viên (HSSV) theo học. Trong đó, hệ CĐ là 178 SV, trung cấp là 1.120 HS, đào tạo ngắn hạn là 879 học viên và liên kết đào tạo ĐH 23 SV. Bước sang năm học 2026-2027, mục tiêu tuyển sinh của nhà trường là 690 HSSV.

Ths. Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng Phòng quản trị, đào tạo và quản lý HSSV, Trường CĐ Nông nghiệp cho biết: “Nhà trường đã thành lập ban tuyển sinh, cử cán bộ, giáo viên thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp tại các trường THCS, THPT; đồng thời huy động sự đồng hành cùng doanh nghiệp trong tuyển sinh; tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội... Ngoài ra, trường cũng đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp các ngành: Dịch vụ thú y, Điện công nghiệp, Công nghệ thông tin (trong đó, sẽ đào tạo 1,5 năm tại trường và 1 năm tại doanh nghiệp; HSSV sẽ được miễn 100% học phí, tiền ăn, ở, sinh hoạt. Thời gian học tập tại doanh nghiệp được hỗ trợ thêm từ 6 - 10 triệu đồng/tháng). Đến thời điểm này, nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án từ tuyển sinh đến cơ sở vật chất, phương án tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học... sẵn sàng chào đón thí sinh”.

Tương tự, Trường CĐ Y Thanh Hóa cũng đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp trực tiếp tại các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; tổ chức nhiều chương trình tập huấn chăm sóc sức khỏe giới tính cho HS và cộng đồng. Đội ngũ tư vấn tuyển sinh nhà trường đã duy trì hỗ trợ 24/7 trên nhiều nền tảng số nhằm giúp thí sinh và phụ huynh tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện và chính xác. Bên cạnh công tác tư vấn, nhà trường đặc biệt chú trọng ứng dụng chuyển đổi số trong tuyển sinh như cập nhật dữ liệu hồ sơ liên tục, hỗ trợ đăng ký trực tuyến, tra cứu thông tin và xử lý nguyện vọng linh hoạt cho thí sinh. Đội ngũ cán bộ tuyển sinh cũng thường xuyên được tập huấn, cập nhật các thông tư, quy định mới của kỳ tuyển sinh năm 2026 để bảo đảm công tác tư vấn đúng, đủ và kịp thời.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ cùng tinh thần đồng hành với người học và quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường kỳ vọng sẽ mang đến một mùa tuyển sinh chuyên nghiệp, hiệu quả, tiếp tục tạo được niềm tin đối với phụ huynh và HS. Ths. Lê Hà Phúc, Trưởng Phòng tuyển sinh và đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường CĐ Y tế Thanh Hóa, cho biết: “Năm 2026, Trường CĐ Y tế Thanh Hóa tuyển sinh 10 ngành nghề đào tạo với tổng quy mô 1.200 chỉ tiêu. Việc được phê duyệt nâng chỉ tiêu tuyển sinh không chỉ thể hiện sự ghi nhận của các cơ quan quản lý đối với năng lực đào tạo của nhà trường mà còn cho thấy vai trò, trách nhiệm của trường trong việc đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế cho tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung bộ". Trường CĐ Y tế Thanh Hóa vừa được công nhận là trường CĐ chất lượng cao. Đây là dấu mốc có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định uy tín, chất lượng đào tạo cũng như định hướng phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập trong đào tạo nguồn nhân lực y tế. Là cơ sở đào tạo trong lĩnh vực sức khỏe, nhà trường đang tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống phòng thực hành, phòng thí nghiệm, trang thiết bị chuyên môn và môi trường học tập hiện đại, thân thiện, đẩy mạnh liên kết với các bệnh viện, cơ sở y tế nhằm nâng cao chất lượng thực hành nghề nghiệp cho SV, điều kiện tốt nhất để chào đón tân SV trong năm học mới.

Mùa tuyển sinh năm 2026 cũng đánh dấu bước ngoặt lớn trong hoạt động của Trường ĐH Hồng Đức khi UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án sáp nhập Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường ĐH Hồng Đức, lấy tên chung là ĐH Hồng Đức. PGS.TS Đậu Bá Thìn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức chia sẻ: “Việc sáp nhập hai cơ sở giáo dục ĐH trong tỉnh là bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc và tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và đầu tư công. Sự cộng hưởng này tạo ra một không gian phát triển mới cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ và là động lực thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ. Thông qua việc tinh gọn bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ và hiện đại hóa cơ sở vật chất dùng chung, sau sáp nhập nhà trường sẽ là một cơ sở giáo dục ĐH có tiềm lực tài chính vững mạnh và uy tín học thuật cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế và trực tiếp nâng tầm vị thế của giáo dục ĐH địa phương trong tổng thể giáo dục ĐH cả nước.

Theo lịch trình kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026. Do đó, hiện nay cả hai trường đã và đang chủ động, tích cực trong công tác tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh năm 2026. Với lộ trình của việc sáp nhập, đến thời điểm này đang chờ Bộ GD&ĐT thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện sáp nhập Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường ĐH Hồng Đức để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Chính vì vậy, trong thời gian chờ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, việc tuyển sinh của hai nhà trường sẽ được thực hiện bình thường theo thông tin tuyển sinh năm 2026 đã công bố (về ngành, chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh) để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh có nhu cầu học tập các ngành hiện có của hai nhà trường.

PGS.TS Đậu Bá Thìn cũng thông tin thêm: Sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sáp nhập (nếu trước thời điểm đăng ký của thí sinh), nhà trường sẽ có thông báo chính thức về các điều chỉnh tuyển sinh (nếu có) trên cơ sở thông tin tuyển sinh của cả 2 trường đã công bố, trong đó sẽ thống nhất chỉ tiêu, tổ hợp, phương thức xét tuyển của những ngành trùng nhau (nếu có); còn các ngành không trùng sẽ sử dụng phương thức, chỉ tiêu, tổ hợp đã công bố như hiện nay.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ cùng tinh thần đồng hành với người học và quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo, các nhà trường kỳ vọng sẽ mang đến một mùa tuyển sinh chuyên nghiệp, hiệu quả, tiếp tục tạo được niềm tin đối với phụ huynh và HS.

Bài và ảnh: Linh Hương