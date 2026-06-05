Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng quà đội hình tình nguyện “tiếp sức mùa thi”

Sáng 5/6, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh đã đi thăm, tặng quà đội hình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại điểm thi Trường THPT Thạch Thành II, xã Thạch Bình.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh tặng quà đội hình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” tại điểm thi Trường THPT Thạch Thành II, xã Thạch Bình

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh đã thăm hỏi sức khỏe, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp sức mùa thi; đồng thời mong muốn đội hình tình nguyện tuân thủ nghiêm các quy định để hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” hoạt động cao điểm từ ngày 4 - 6/6 với các nội dung chính gồm: phát tặng các vật phẩm cần thiết cho học sinh và người nhà học sinh; phát nước uống miễn phí tại các địa điểm thi; phối hợp cùng đoàn viên, thanh niên địa phương thành lập đội hình xe ôm miễn phí hỗ trợ đưa đón thí sinh ở xa đến địa điểm thi...

Cùng đồng hành với các đội hình tình nguyện và sĩ tử mùa thi, Tỉnh đoàn đã huy động 2.185 đoàn viên, thanh niên chia thành 106 đội hình tham gia tiếp sức cho thí sinh tại các điểm thi, bến xe bus, các điểm giao thông.

Lê Phượng