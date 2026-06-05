Tăng cường phòng, chống 3 dịch bệnh ở gia súc, gia cầm

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về việc phòng, chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2030.

Ảnh minh họa.

Đối với phòng, chống bệnh cúm gia cầm (CGC)

Mục tiêu giảm tối thiểu 30% số ổ dịch CGC so với trung bình của cả giai đoạn 2019-2025.

Trên 70% tổng đàn gia cầm thuộc diện tiêm phòng bắt buộc được tiêm phòng vắc xin CGC.

Phát hiện kịp thời các biến chủng vi rút CGC mới xâm nhập và lưu hành, xác định được tỷ lệ lưu hành và sự phân bố của chúng theo không gian, thời gian và có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Xây dựng, duy trì được tối thiểu 35 cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh CGC theo tiêu chuẩn Việt Nam, phù hợp yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đối với phòng, chống bệnh lở mồm long móng (LMLM)

Giảm tối thiểu 30% số ổ dịch LMLM và số gia súc buộc phải tiêu hủy so với trung bình của cả giai đoạn 2021-2025.

Trên 70% tổng đàn gia súc thuộc diện tiêm phòng bắt buộc được tiêm phòng vắc xin LMLM.

Phát hiện được các biến chủng của vi rút LMLM và xác định được tỷ lệ lưu hành, sự phân bố của chúng theo không gian, thời gian và có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Xây dựng, duy trì được tối thiểu 60 cơ sở, vùng chăn nuôi gia súc ATDB đối với bệnh LMLM theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Đối với phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP)

Giảm tối thiểu 30% số ổ dịch và số lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh DTLCP so với trung bình của cả giai đoạn 2020-2025.

Phát hiện sớm vi rút lưu hành, các biến chủng mới của vi rút DTLCP và xác định được tỷ lệ lưu hành, sự phân bố của chúng theo không gian, thời gian và có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Xây dựng và duy trì tối thiểu 35 cơ sở, vùng chăn nuôi lợn ATDB đối với bệnh DTLCP, đáp ứng tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu lợn, sản phẩm thịt lợn.

Tiếp tục triển khai, hướng dẫn việc tiêm phòng vắc xin DTLCP đảm bảo hiệu quả, an toàn dịch bệnh, phù hợp với chủng vi rút lưu hành ở thực địa theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Chăn nuôi và Thú y.

Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai Kế hoạch

Sở NN&MT được giao hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật; kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đúng quy định. Phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh chỉ đạo UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Sở Y tế theo dõi, giám sát và ứng cứu kịp thời những trường hợp bị nghi nhiễm một số bệnh lây truyền từ động vật sang người. Phối hợp trong công tác giám sát dịch cúm trên người, chia sẻ thông tin dịch tễ, cảnh báo nguy cơ lây truyền từ động vật sang người và tổ chức ứng phó. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở ngành liên quan trong việc kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng liên quan đến dịch bệnh động vật.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý; căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Các hiệp hội, doanh nghiệp, người chăn nuôi, vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi gia súc, gia cầm chấp hành quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y, an toàn sinh học, tiêm phòng, khai báo dịch bệnh, xử lý xác động vật, buôn bán, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm động vật. Chấp hành hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thuộc trách nhiệm của mình.

Xem kế hoạch tại đây.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)