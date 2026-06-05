Tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục ở phường Quảng Phú

Khi chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành với tinh thần kiến tạo và hành động, sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đứng trước những thuận lợi, thách thức đan xen. Từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu và thực thi các giải pháp nhằm tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục theo mô hình chính quyền mới được cấp ủy, chính quyền, tổ chức giáo dục phường Quảng Phú đặc biệt quan tâm.

Học sinh Trường THCS Quảng Thành, phường Quảng Phú trong một hoạt động ngoại khóa.

Sau khi được thành lập theo Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phường Quảng Phú có tổng số 29 trường học các cấp, trong đó có 22 trường công lập và 7 trường tư thục. Hiện cả 22 trường công lập thuộc các cấp học trên địa bàn phường đều đã đạt chuẩn quốc gia, trong đó có tới 15 trường đạt chuẩn mức độ 2, như các trường: Mầm non Quảng Đông, Mầm non Quảng Tâm, Tiểu học Quảng Cát, Tiểu học Quảng Tâm, THCS Quảng Đông, THCS Quảng Thịnh... Đây là một trong những tiền đề quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT trong giai đoạn mới.

Từ nền tảng đã được tạo dựng, cấp ủy, chính quyền, phòng chuyên môn cũng như các nhà trường trên địa bàn phường Quảng Phú đã thể hiện tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao, chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao ngay khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Trọng tâm là công tác rà soát đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, chỉnh trang khuôn viên trường lớp, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho hoạt động dạy và học ở các nhà trường. Mới đây, UBND phường đã ban hành Đề án “Xây dựng Trường THCS Quảng Thành thành trường trọng điểm chất lượng cao giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035”. Đây được xem là giải pháp mang tính chiến lược cho mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn phường.

Theo Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quảng Phú Lê Thành Đồng, trong tỉnh hiện có nhiều trường THCS trọng điểm chất lượng cao như: THCS Nguyễn Du (xã Lưu Vệ); THCS Nhữ Bá Sỹ (xã Hoằng Hóa); THCS Lê Hữu Lập (xã Hậu Lộc); THCS Nguyễn Hồng Lễ (phường Sầm Sơn), THCS Trần Mai Ninh (phường Hạc Thành)... Các trường này đều đã khẳng định được chất lượng, thương hiệu giáo dục vượt trội so với các trường công lập khác trong tỉnh. Vì vậy, việc ban hành đề án là hết sức cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, cũng như tạo môi trường tốt nhất cho học sinh phát triển toàn diện; phát hiện bồi dưỡng năng khiếu cá nhân, phát triển chất lượng mũi nhọn, hướng tới nhân rộng mô hình đến các trường học trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GD&ĐT. Khởi động đề án này, từ năm học 2026-2027, Trường THCS Quảng Thành sẽ tuyển sinh 4 lớp chất lượng cao, trong đó có 2 lớp 6; 1 lớp 7 và 1 lớp 8, với tổng số 160 học sinh (mỗi lớp không quá 40 học sinh). Đối tượng tuyển sinh là học sinh trong toàn phường; phương thức tuyển sinh là xét tuyển kết hợp với khảo sát đánh giá năng lực.

Không chỉ ban hành các đề án, kế hoạch hay đổi mới trong công tác quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, quyết tâm tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục theo mô hình chính quyền mới của phường Quảng Phú còn được thể hiện rõ nét thông qua việc tổ chức các diễn đàn, hội nghị phổ biến, nâng cao nhận thức, hành động cho cán bộ, đảng viên và đội ngũ nhà giáo trong toàn phường về chủ trương, tiến trình đổi mới giáo dục hiện nay. Ví như hội nghị triển khai các quyết định, kế hoạch về nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn phường giai đoạn 2025-2030 và công bố quyết định của UBND phường về việc ban hành Đề án “Xây dựng Trường THCS Quảng Thành trở thành trường trọng điểm chất lượng cao giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035” diễn ra đầu tháng 5/2026. Tại hội nghị quan trọng này, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Phú Trịnh Tuấn Thành đã khẳng định, việc nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các nhà trường gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia và xây dựng Trường THCS Quảng Thành trở thành trường trọng điểm chất lượng cao là yêu cầu cấp thiết, khách quan có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo dục mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn trực tiếp với việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực của địa phương. Để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, người đứng đầu Đảng ủy phường Quảng Phú yêu cầu sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong thực thi hiệu quả các nhiệm vụ, từ công tác tuyên truyền; phối hợp giữa các nhà trường, gia đình và xã hội đến xây dựng đội ngũ nhà giáo, đổi mới phương pháp giảng dạy, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại...

Trước yêu cầu đổi mới và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, việc nâng cao chất lượng giáo dục không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên của ngành giáo dục và các đơn vị trường mà còn là trách nhiệm chính trị quan trọng của cấp ủy, chính quyền địa phương. Với sự quyết tâm, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, chất lượng giáo dục trên địa bàn phường Quảng Phú sẽ có bước chuyển biến mạnh mẽ.

Bài và ảnh: Phong Sắc