"Áo xanh” đồng hành cùng sĩ tử Thanh Hóa thi vào lớp 10

Sáng 5/6, hơn 51.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Cùng với sự hồi hộp của các sĩ tử và phụ huynh, tại các điểm thi, màu áo xanh thanh niên tình nguyện tiếp tục trở thành hình ảnh quen thuộc, góp phần tiếp thêm động lực cho thí sinh trước giờ “vượt vũ môn”.

Từ sáng sớm, khu vực trước cổng các điểm thi đã nhộn nhịp người và xe. Nhiều thí sinh tranh thủ có mặt từ sớm để ổn định tâm lý, kiểm tra lại giấy báo dự thi, căn cước công dân và các vật dụng cần thiết trước khi bước vào phòng thi.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Hạc Thành), hàng chục đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã có mặt từ rất sớm. Trong sắc áo xanh nổi bật, các tình nguyện viên liên tục hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi, hỗ trợ kiểm tra thông tin, nhắc nhở những vật dụng được phép mang vào phòng thi.

Ngay khu vực cổng trường, những chai nước uống, quạt giấy, bút viết và các vật dụng thiết yếu được chuẩn bị sẵn để hỗ trợ miễn phí cho thí sinh.

Mỗi khi có thí sinh lúng túng tìm đường đi, số báo danh hay vị trí phòng thi, các bạn trẻ lại nhanh chóng tiếp cận, tận tình hướng dẫn.

Không khí trước giờ thi vì thế trở nên bớt căng thẳng hơn. Nhiều phụ huynh sau khi đưa con đến điểm thi cũng phần nào yên tâm khi chứng kiến sự chu đáo của lực lượng tình nguyện viên.

Tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng, chương trình “Tiếp sức mùa thi” cũng được triển khai đồng bộ. Các đội hình thanh niên tình nguyện chia thành nhiều nhóm phụ trách từng khu vực để hỗ trợ thí sinh.

Người hướng dẫn giao thông, người phát nước uống, người hỗ trợ tra cứu thông tin phòng thi. Dưới cái nắng đầu hè, những chiếc áo xanh liên tục di chuyển giữa dòng người đông đúc, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ thí sinh nào cần giúp đỡ.

Nhiều thí sinh lần đầu tham dự một kỳ thi quan trọng tỏ ra khá hồi hộp. Những lời động viên ngắn gọn, những nụ cười thân thiện hay một chai nước mát được trao tận tay đã phần nào giúp các em giảm bớt áp lực trước khi bước vào phòng thi.

Theo kế hoạch, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 của tỉnh Thanh Hóa có 51.148 thí sinh đăng ký dự thi. Để hỗ trợ kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã huy động hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại các điểm thi.

Không trực tiếp làm bài thi, nhưng những tình nguyện viên trong màu áo xanh đang góp phần tạo nên một kỳ thi nhân văn, an toàn và đầy sẻ chia. Giữa dòng người hối hả của buổi sáng đầu tiên, hình ảnh các bạn trẻ tận tình hướng dẫn, phát nước và động viên thí sinh tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ Thanh Hóa trong mùa thi năm nay.

Hoàng Đông - Phương Đỗ