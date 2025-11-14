Cầm cố, cho thuê thẻ căn cước công dân bị phạt đến 10 triệu đồng

Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định về mức xử phạt hành vi cầm cố, nhận cầm cố thẻ căn cước công dân; thuê, cho thuê thẻ căn cước công dân...

Từ 15/12, hành vi cầm cố, cho thuê thẻ căn cước công dân bị phạt đến 10 triệu đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 282 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực gia đình. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12 tới đây.

Đáng chú ý, tại Nghị định 282 quy định chi tiết việc xử phạt vi phạm hành chính vi phạm quy định về cấp, quản lý, sử dụng thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước.

Cụ thể, Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

-Sử dụng thẻ căn cước công dân giả, thẻ căn cước giả, căn cước điện tử giả, giấy chứng nhận căn cước giả, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại giả; sử dụng thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước đã hết giá trị sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật;

-Cầm cố, nhận cầm cố thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại;

-Thuê, cho thuê thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại.

Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Theo quy định này, từ ngày 15/12, các hành vi sử dụng thẻ căn cước công dân giả, thẻ căn cước giả, cầm cố và nhận cầm cố, thuê, cho thuê thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, sẽ bị phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng. Đối với tổ chức mức phạt ở mức gấp đôi cá nhân.

