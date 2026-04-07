Cách mạng AI gây áp lực lớn lên năng lượng và môi trường

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ làm thay đổi cách chúng ta sống và làm việc, mà còn tạo ra một cuộc khủng hoảng năng lượng tiềm tàng. Các trung tâm dữ liệu khổng lồ ở Mỹ và châu Âu đang tiêu thụ lượng điện và nước khổng lồ, khiến chính phủ, cộng đồng và các tập đoàn công nghệ phải đối mặt với câu hỏi: công nghệ tiên tiến nhất hành tinh có đáng giá bằng chi phí môi trường mà nó đang gây ra?

Cách mạng AI gây áp lực lớn lên năng lượng và môi trường. Ảnh: Tư liệu.

Các tập đoàn công nghệ lớn, bao gồm Google, Microsoft, Amazon và Meta, đang đối mặt với sự phản kháng ngày càng tăng khi nhiều tiểu bang bắt đầu hạn chế hoặc tạm dừng các dự án trung tâm dữ liệu mới. Ít nhất 11 tiểu bang Mỹ đã đề xuất các luật mới để hạn chế hoặc tạm dừng xây dựng trung tâm dữ liệu kể từ cuối năm 2025, trong khi một số địa phương xuất hiện biểu tình và phản đối chính sách.

Nguyên nhân là các công ty đang tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng cần thiết để vận hành hệ thống AI, gây lo ngại về tiêu thụ điện và nước khổng lồ. Áp lực này không chỉ giới hạn ở Mỹ. Tại Ireland, một trong những trung tâm dữ liệu phát triển nhanh nhất châu Âu, các cơ sở này hiện chiếm khoảng một phần năm tổng lượng điện năng tiêu thụ của cả nước, làm dấy lên lo ngại về ổn định lưới điện và các mục tiêu khí hậu. Nhà điều hành lưới điện quốc gia, Air Grid, cảnh báo nhu cầu có thể tăng 30% vào năm 2030 khi tốc độ tăng trưởng AI nhanh chóng.

Các dự án trung tâm dữ liệu mới đang gặp phải sự phản đối ngày càng gay gắt khi lo ngại về tác động môi trường từ cuộc cách mạng AI tăng cao. Theo nghiên cứu của Đại học Massachusetts Amherst, việc huấn luyện một mô hình AI tiên tiến duy nhất có thể tiêu thụ lượng điện năng tương đương với hàng trăm hộ gia đình trong một năm. Trong khi đó, một báo cáo khác của Washington Post cho biết một số trung tâm dữ liệu lớn sử dụng lượng nước làm mát tương đương một thị trấn nhỏ.

Khi nhu cầu AI tiếp tục tăng mạnh, áp lực lên điện, nước và các mục tiêu khí hậu cũng gia tăng. Hạ tầng kỹ thuật số vốn vô hình nay đang trở thành một thách thức môi trường thực tế. Khi các chính phủ, cộng đồng và doanh nghiệp công nghệ đối mặt với chi phí, câu hỏi không còn là AI có thể mạnh đến mức nào, mà là thế giới sẵn sàng trả bao nhiêu để duy trì nó.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.