Các thiết bị làm mát “tăng nhiệt” theo thời tiết

Nắng nóng gay gắt trong những ngày qua khiến nhu cầu mua sắm các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt hơi nước, quạt tích tích điện... tăng cao. Tại Thanh Hóa, các sản phẩm có tác dụng làm mát thời điểm này cũng sôi động hơn hẳn, thị trường “tăng nhiệt” theo thời tiết.

Nhiều khách hàng đến mua sắm các thiết bị làm mát tại cửa hàng Điện máy xanh Phú Sơn, phường Hạc Thành.

Hai tuần nay, thời tiết nắng nóng dần gia tăng đã kích thích nhu cầu mua sắm thiết bị làm mát của người dân trong tỉnh. Tại các siêu thị, cửa hàng kinh doanh điện máy, lượng người đến mua sắm tăng rõ rệt, đặc biệt là vào cuối tuần.

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ nhật vừa qua, cửa hàng Điện máy Xanh Phú Sơn, phường Hạc Thành đón lượng khách đến mua các thiết bị làm mát tăng cao gấp đôi so với những tuần trước đó. Khách hàng chủ yếu mua điều hòa, quạt hơi nước để chống chọi với nhiệt độ tăng cao. Nhờ đó, số lượng hàng hóa bán ra của cửa hàng trong tuần đã tăng đến 100%.

Anh Phạm Ngọc Thanh Long, Quản lý cửa hàng Điện máy Xanh Phú Sơn cho biết: “Thời tiết năm nay quá nóng nên ngay từ đầu mùa lượng khách hàng mua sắm thiết bị làm mát đã tăng cao hơn mọi năm. Người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm tiết kiệm điện năng nhiều hơn. Vì thế, đại lý chúng tôi cũng tăng cường nhập về các dòng điều hòa inverter, quạt điều hòa công suất thấp, máy làm mát tích hợp công nghệ tiết kiệm năng lượng phục vụ khách hàng”.

Nhân viên siêu thị điện máy Nguyễn Kim tư vấn giá sản phẩm quạt điều hòa cho khách hàng.

Thị trường thiết bị làm mát năm nay phổ biến vẫn là điều hòa nhiệt độ, quạt điều hòa, máy làm mát không khí, quạt tích điện... Khảo sát các siêu thị điện máy lớn trong tỉnh như HC, Nguyễn Kim, Điện máy Xanh và một số đại lý, cửa hàng, trong tuần qua doanh thu bán ra các thiết bị làm mát tăng cao nhất từ đầu mùa đến nay, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Giá cả các mặt hàng này đang tương đối ổn định, không có biến động về giá so với năm ngoái, nhờ vào sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các nhà phân phối. Ví dụ như những mẫu điều hòa 1 chiều công suất 9.000–12.000 BTU hiện có giá từ 5 - 7 triệu đồng đối với các hãng bình dân; thương hiệu cao cấp với giá từ 8,5 triệu đến 15 triệu đồng dành cho bộ phận người tiêu dùng quan tâm bởi độ bền và sự ổn định. Quạt điều hòa và máy làm mát có mức giá từ 1,8 đến 5 triệu đồng; quạt hơi nước dao động từ 1,6 - 6 triệu đồng, nhiều phân khúc để phù hợp với thu nhập của từng gia đình.

Chị Nguyễn Thị Liên tìm mua điều hòa “chống nóng”.

Chị Nguyễn Thị Liên, phường Hạc Thành chia sẻ: "Mặc dù gia đình đã có 2 điều hòa nhưng do nắng nóng nên phải mua thêm quạt hơi nước để dùng song song. Sản phẩm đa dạng, nhiều mẫu vừa tiền giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu".

Nhằm hỗ trợ cũng như kích cầu người dân mua sắm, các siêu thị, cửa hàng điện máy đang tung ra loạt chương trình khuyến mại để tạo lợi thế cạnh tranh như: giảm giá lên đến 50%; tặng vật tư, công lắp đặt; trả góp 0%.... Ngoài bán trực tiếp, các siêu thị đang tăng cường bán trực tuyến, giao hàng tận nhà, hỗ trợ khách hàng khâu đi lại giữa thời tiết nắng nóng.

Các cửa hàng điện máy đang tăng cường nhập thêm thiết bị làm mát phục vụ khách hàng.

Trước dự báo mùa hè năm nay nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm, các đơn vị kinh doanh điện máy đang tăng cường nhập về thêm các thiết bị làm mát để phục vụ khách hàng. Trong đó, tập trung những mẫu tiết kiệm năng lượng, độ bền cao, an toàn khi sử dụng và giá thành vừa phải đáp ứng nhu cầu số đông người tiêu dùng.

Hương Hạnh