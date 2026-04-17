Các nước thảo luận về nhiệm vụ tại eo biển Hormuz sau khi xung đột kết thúc

Ngày 17/4 theo giờ địa phương, Pháp và Anh sẽ đồng chủ trì một cuộc họp với khoảng 40 quốc gia, nhằm xem xét việc triển khai một lực lượng đa quốc gia để đảm bảo an ninh và duy trì tự do thương mại tại eo biển Hormuz sau khi xung đột hiện tại giữa Iran với Mỹ và Israel kết thúc. Động thái này được xem là tín hiệu gửi tới Mỹ rằng, các đồng minh thân cận sẵn sàng tham gia ổn định tuyến vận tải chiến lược toàn cầu trong giai đoạn hậu xung đột.

Kể từ khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bùng phát từ ngày 28/2, Tehran đã gần như đóng cửa eo biển Hormuz đối với tàu thuyền nước ngoài. Trong khi đó, Washington đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu ra vào cảng Iran và kêu gọi các đồng minh tham gia thực thi biện pháp này. Tuy nhiên, nhiều nước châu Âu, trong đó có Anh và Pháp, cho rằng việc tham gia phong tỏa đồng nghĩa với can dự trực tiếp vào xung đột.

Thay vào đó, các nước này bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ duy trì tự do hàng hải tại Hormuz khi đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài hoặc khi xung đột kết thúc. Sáng kiến đang được thảo luận hiện chưa bao gồm Mỹ và Iran, song giới ngoại giao châu Âu nhận định bất kỳ cơ chế nào trong tương lai cũng cần có sự phối hợp với cả hai bên.

Dự kiến, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni sẽ tham dự trực tiếp tại Paris, trong khi nhiều quan chức từ châu Âu, châu Á và Trung Đông tham gia theo hình thức trực tuyến. Trung Quốc cũng được mời nhưng chưa xác nhận tham dự.

Theo tài liệu gửi các nước tham dự, cuộc họp nhằm tái khẳng định ủng hộ đối với quyền tự do hàng hải không bị cản trở qua Hormuz, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ luật pháp quốc tế. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng sẽ thảo luận về những thách thức kinh tế đối với ngành vận tải biển, cũng như vấn đề an toàn của hơn 20.000 thuyền viên và nhiều tàu thương mại đang bị mắc kẹt trong khu vực.

Một nội dung đáng chú ý là kế hoạch chuẩn bị triển khai một sứ mệnh quân sự đa quốc gia mang tính phòng thủ, với các hoạt động có thể bao gồm chia sẻ tình báo, rà phá thủy lôi, hộ tống tàu thuyền và phối hợp thông tin với các quốc gia ven khu vực. Tuy nhiên, quy mô và nguồn lực của sứ mệnh sẽ phụ thuộc vào diễn biến thực tế.

Giới quan sát cho rằng sáng kiến này có thể không được triển khai nếu tình hình tại Hormuz trở lại bình thường. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển tiếp, các doanh nghiệp vận tải và bảo hiểm có thể ủng hộ sự hiện diện quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro và trấn an thị trường.

Phía Anh cho biết kết quả cuộc họp sẽ là cơ sở trực tiếp cho một hội nghị lập kế hoạch quân sự đa quốc gia dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters.