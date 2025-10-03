Các khu, điểm du lịch tại biển Sầm Sơn sẵn sàng đón du khách trở lại sau bão số 10

Ngay sau khi bão số 10 đi qua, các khu, điểm du lịch tại biển Sầm Sơn đã nhanh chóng huy động lực lượng để khắc phục hậu quả do bão gây ra; đồng thời, đón khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Tại FLC Sầm Sơn hiện nay công tác khắc phục hậu quả do bão số 10 đang được đơn vị tích cực triển khai thực hiện.

... công tác lau dọn đường đi, lối lại đang được đơn vị tích cực thực hiện...

... nhân viên của FLC Sầm Sơn đang tích cực vệ sinh để sớm đón khách quay trở lại...

... cùng với đó, là khẩn trương dọn dẹp, xử lý cây xanh gãy đổ, rác thải sau bão. Tu bổ, sửa chữa hệ thống cảnh quan, sân vườn, đường nội khu, đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.

Buồng phòng tại FLC Sầm Sơn cũng được dọn dẹp sạch sẽ.

Sau khi khắc phục xong hậu quả do bão số 10 gây ra, FLC Sầm Sơn sẽ bố trí nhân lực trực 24/24 để hỗ trợ, phục vụ khách hàng. Đồng thời, cam kết duy trì tiêu chuẩn dịch vụ, không để ảnh hưởng đến trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Tại phường Nam Sầm Sơn, công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường cũng đang được đơn vị tích cực thực hiện.

Các nhà hàng, khách sạn cũng tăng cường khắc phục hậu quả sau bão để sớm đón khách du lịch quay trở lại.

Hoài Anh - Nguyễn Đạt