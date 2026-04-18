Các khu, điểm du lịch rộn ràng trước kỳ nghỉ lễ

Theo dự kiến dịp nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ đón một lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm. Do đó, thời điểm này các địa phương, cơ sở lưu trú đang tích cực rà soát cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua những sản phẩm du lịch đặc sắc nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho du khách.

Các nhà hàng, khách sạn tại Khu du lịch biển Hải Tiến đã chỉnh trang cơ sở vật chất chuẩn bị đón khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Nguyễn Đạt

Những ngày này, không khí tại Khu du lịch biển Hải Tiến đang dần “nóng” lên, với lượng du khách tìm đến tắm biển, trải nghiệm ngày càng đông. Nhằm đáp ứng nhu cầu và phục vụ du khách một cách tốt nhất, các nhà hàng, khách sạn tại đây đang chỉnh trang lại cơ sở vật chất, buồng phòng và chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nằm ngay khu trung tâm Khu du lịch biển Hải Tiến, khách sạn Ánh Phương luôn là một trong những điểm đến được đông đảo du khách trong và ngoài nước lựa chọn để nghỉ dưỡng vào dịp hè. Bà Lê Thị Ngọc Quỳnh, nhân viên bộ phận kinh doanh khách sạn Ánh Phương, cho biết: Khách sạn được chia làm 3 tòa (Ánh Phương I, II, III), với 455 phòng, có sức chứa khoảng 1.300 du khách. Thời điểm này, công suất đặt phòng của du khách cho dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 đã tăng cao. Do đó, để phục vụ tốt cho mùa du lịch cao điểm, khách sạn đang chủ động nâng cấp phòng nghỉ, chuẩn hóa quy trình phục vụ, ứng dụng công nghệ trong quản lý đặt phòng, thanh toán và chăm sóc khách hàng. Cùng với đó, việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ nhân viên được chú trọng, từ kỹ năng giao tiếp, ứng xử đến xử lý tình huống phát sinh. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc niêm yết giá công khai, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất thường; đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường..., từ đó nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Khu du lịch biển Hải Tiến được thiên nhiên ban tặng cho bãi biển hoang sơ, cảnh quan đẹp và khí hậu trong lành, phù hợp cho các hoạt động nghỉ dưỡng, vui chơi, tắm biển và du lịch trải nghiệm. Cùng với đó là những giá trị văn hóa truyền thống phong phú, gắn với đời sống sinh hoạt của cư dân vùng biển như các lễ hội dân gian, tín ngưỡng thờ cá Ông, các phong tục tập quán tốt đẹp khác... Đây chính là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển các loại hình du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm nhất là vào dịp nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 và cả trong mùa hè.

Để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách, hiện nay các địa phương như xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh và các nhà hàng, khách sạn xung quanh Khu du lịch biển Hải Tiến đã tăng cường quảng bá du lịch trên các nền tảng số, mạng xã hội. Đồng thời, tích cực xây dựng các sản phẩm du lịch chủ lực, phối hợp với các đơn vị lữ hành kết nối tour tuyến từ Khu du lịch biển Hải Tiến với các khu, điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Cùng với đó là huy động nguồn lực chỉnh trang, đầu tư các công trình, hạng mục thiết yếu phục vụ du lịch, đảm bảo đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Bên cạnh đó, xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh cũng tăng cường phối hợp để tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - thể thao, giải trí xuyên suốt mùa hè, điểm nhấn là chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026, dự kiến sẽ được tổ chức vào tối ngày 30/4, tại sân khấu Quảng trường Khu du lịch biển Hải Tiến với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đa dạng, phong phú cùng màn bắn pháo hoa tầm thấp mang đến nhiều trải nghiệm cho người dân, du khách...

Thời điểm này, lượng khách đặt phòng, đăng ký tour đến Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (xã Pù Luông) đã có xu hướng tăng nhanh, tập trung vào nhóm khách gia đình hoặc khách đi theo tour. Do đó, ngay từ những ngày đầu tháng 4, xã Pù Luông và các cơ sở lưu trú tại đây đã chủ động làm mới mình bằng việc tung ra thị trường nhiều sản phẩm du lịch phù hợp với mùa hè như: du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với tìm hiểu văn hóa bản địa cộng đồng dân cư tại bản Đôn, bản Kho Mường, bản Báng với các hoạt động ngắm cảnh ruộng bậc thang, trải nghiệm trồng rau và thưởng thức các giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống, tham quan làng nghề nấu rượu cần tại thôn Tân Thành và làng nghề dệt thổ cẩm tại thôn Lặn Ngoài. Ngoài ra, với những du khách ưa mạo hiểm còn có thể tham gia các chương trình leo núi, chinh phục đỉnh cao núi Pù Luông, trekking, marathon băng rừng Pù Luông, thăm hang động...

Cùng với đó, địa phương cũng đang chú trọng đến việc xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hiệu quả Ngày hội “Sắc màu Pù Luông” vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn gắn với quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, góp phần thu hút du khách và tạo điểm nhấn cho hoạt động du lịch trên địa bàn.

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng cao, du khách không chỉ quan tâm đến cảnh quan hay khí hậu, mà ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các hoạt động trải nghiệm, vui chơi, giải trí hay việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp trong phục vụ và sự minh bạch về giá cả. Bởi vậy, với sự vào cuộc đồng bộ của ngành du lịch tỉnh, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân trong việc tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô, đa dạng và hấp dẫn xuyên suốt mùa hè cùng với các chương trình kích cầu du lịch như: giảm giá phòng, dịch vụ, giảm giá tour được triển khai linh hoạt và tích cực thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, sẽ góp phần tạo sức hút du khách đến tham quan, lưu trú và đưa du lịch xứ Thanh trở thành điểm đến văn minh, thân thiện, hiện đại, giàu bản sắc trong lòng du khách.

Nguyễn Đạt