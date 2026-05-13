Các đồng minh lần đầu vượt qua Mỹ về sức mua quốc phòng

Tổng ngân sách quốc phòng quy đổi theo sức mua của các đồng minh Mỹ đã lần đầu tiên vượt chi tiêu quân sự của Washington trong năm 2025, phản ánh xu hướng tăng tốc tái vũ trang tại châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu ngày càng bất ổn.

Các đồng minh lần đầu vượt Mỹ về sức mua quốc phòng. Nguồn: The Economist.

Theo phân tích mới được tạp chí The Economist công bố ngày 12/5, dựa trên dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), tổng chi tiêu quốc phòng tính theo sức mua tương đương của các đồng minh Mỹ đã đạt mức bằng 111% ngân sách quân sự của Washington trong năm 2025.

Nhóm quốc gia được thống kê gồm 31 thành viên NATO ngoài Mỹ cùng các đồng minh hiệp ước của Washington tại châu Á - Thái Bình Dương như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và Philippines.

Đây là lần đầu tiên tổng chi tiêu quân sự của các đồng minh Mỹ vượt mốc 1.000 tỷ USD nếu điều chỉnh theo sức mua. Tuy nhiên, xét theo giá trị danh nghĩa, con số này vẫn thấp hơn khoảng 200 tỷ USD so với ngân sách quốc phòng của Mỹ.

Báo cáo cho thấy đà tăng chủ yếu đến từ xu hướng mở rộng chi tiêu quốc phòng tại châu Âu sau xung đột Nga - Ukraine. Trong khi ngân sách quân sự của Mỹ gần như duy trì ổn định trong những năm gần đây, nhiều quốc gia đồng minh đã tăng mạnh đầu tư quốc phòng nhằm nâng cao năng lực răn đe và tự chủ an ninh.

Theo The Economist, riêng các nước NATO tại châu Âu và Canada hiện có tổng ngân sách quốc phòng tương đương khoảng 81% mức chi tiêu quân sự của Mỹ.

Dữ liệu của SIPRI cũng cho thấy chi tiêu quân sự tại châu Âu tăng 14% trong giai đoạn 2024-2025, trở thành động lực chính thúc đẩy tổng chi tiêu quốc phòng toàn cầu lên mức kỷ lục 2.900 tỷ USD.

Máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III của Mỹ cất cánh từ căn cứ Ramstein ở Đức. Ảnh: Defensenews.

Ukraine được ghi nhận là quốc gia có tỷ lệ chi quốc phòng trên GDP cao nhất thế giới trong năm 2025, khi khoảng 40% quy mô nền kinh tế được dành cho các hoạt động quân sự.

Dù chi tiêu quốc phòng của các đồng minh tăng mạnh, Mỹ vẫn là quốc gia có ngân sách quân sự lớn nhất thế giới, chiếm hơn 20% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu. Trung Quốc đứng thứ hai với tỷ trọng khoảng 12,7%.

Thanh Giang

Nguồn: Defensenews