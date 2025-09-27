Các điểm đến du lịch nỗ lực về đích sớm

Những tháng cuối năm 2025, các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh đang rộn ràng đón khách đến trải nghiệm chương trình du lịch mùa thu - đông. Với việc nỗ lực làm mới sản phẩm, đẩy mạnh kích cầu du lịch, du lịch Thanh Hóa xác định đây là giai đoạn tăng tốc nhằm sớm về đích, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Hương sắc bốn mùa”.

Khu danh thắng Kim Sơn (xã Biện Thượng) đang là điểm hút khách du lịch trong mùa thu này. Ảnh: Lê Công Bình (CTV)

Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn tiếp tục dẫn đầu với hàng loạt chương trình kích cầu, mức giảm giá dịch vụ lưu trú lên tới 40%, cùng với đa dạng combo trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp chăm sóc sức khỏe. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn phối hợp cùng các doanh nghiệp du lịch tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao biển, lễ hội âm nhạc... nhằm tạo không khí náo nhiệt và thu hút khách trong những tháng cuối năm. Mới đây, tại Tổ hợp nghỉ dưỡng biển quốc tế Vlasta - Sầm Sơn đã diễn ra Giải chạy Vlasta Race - Nam Sầm Sơn 2025, với sự tham gia của gần 3 nghìn runner và đông đảo cổ động viên. Trong khuôn khổ giải chạy Vlasta Race cũng đã diễn ra nhiều hoạt động như: check-in với biểu tượng biển cả, trò chơi vận động, âm nhạc... thu hút đông đảo Nhân dân, du khách tham gia. Ngoài ra, các chương trình trải nghiệm ngư nghiệp, câu cá đêm, tham quan chợ hải sản, tour “check-in” tại Quảng trường biển, phố đi bộ, Công viên nước Sun World... cũng tiếp tục được đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội. Nhờ đó, lượng khách đến Sầm Sơn hiện vẫn giữ nhịp tăng trưởng ở mức khá.

Tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, trong 9 tháng đã đón trên 210 nghìn lượt khách, trong đó có gần 1,5 nghìn lượt khách quốc tế. Chuẩn bị cho Lễ hội Lam Kinh sắp tới (21 - 22/8 âm lịch), ban quản lý đang tích cực chỉnh trang cảnh quan, cắt tỉa cây xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường... và đảm bảo các điều kiện đón khách. Hệ thống thuyết minh tự động, không gian trưng bày hiện vật được nâng cấp nhằm cải thiện trải nghiệm của du khách. Bên cạnh đó, các quầy lưu niệm, ẩm thực dân gian cũng sẽ tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu đặc sản địa phương. Đây là cách tiếp cận vừa nhằm kích cầu vừa bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tạo sinh kế cho người dân địa phương. Theo Trưởng Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh, Hồ Hà Hải: “Một trong những sự kiện đặc biệt quan trọng trong tháng 10 sắp tới đó là Lễ hội Lam Kinh. Dự kiến di tích sẽ đón hàng nghìn người dân và du khách đến tham gia lễ hội, dâng hương, vãn cảnh. Với mục tiêu đón 320 nghìn lượt khách trong năm 2025, cùng với dịp “cao điểm” trước, trong và sau lễ hội sắp tới, các hoạt động tham quan kết hợp giáo dục trải nghiệm cho học sinh, sinh viên, liên kết với doanh nghiệp lữ hành khai thác dòng tour di sản nội địa cũng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, triển khai hiệu quả”.

Còn tại điểm đến Di sản Văn hóa Thành Nhà Hồ, cùng với hoạt động tham quan, dự kiến chương trình “Thành Nhà Hồ - 7 năm kinh đô - 2 vương triều - 1 điểm đến” và khai trương trưng bày chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam sẽ tổ chức vào tháng 11 sắp tới. Tại đây, hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ, các khu trưng bày chuyên đề về kiến trúc đá và văn hóa triều Hồ sẽ được bổ sung, góp phần làm mới trải nghiệm điểm đến. Đặc biệt, các sự kiện văn hóa lễ hội, du lịch và nghề thủ công truyền thống vùng phụ cận được kỳ vọng sẽ tạo sức hút mạnh mẽ cho Thành Nhà Hồ trong những tháng cuối năm. Ngoài ra, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ sẽ kết hợp với các công ty lữ hành tổ chức các tour, tuyến kết nối Thành Nhà Hồ với các điểm du lịch văn hóa, sinh thái cộng đồng miền Tây nhằm đa dạng trải nghiệm đối với du khách. Theo ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ: “Đến thời điểm hiện nay chúng tôi đã đón trên 180 nghìn lượt khách, đạt 80% kế hoạch. Để đạt được mục tiêu đề ra, từ nay đến cuối năm điểm đến sẽ tiếp tục phối hợp với các trường học tổ chức chương trình giáo dục di sản và các hoạt động chuyên đề hấp dẫn khách tham quan. Trọng tâm là làm mới điểm đến bằng những hoạt động trải nghiệm mang đậm nét văn hóa, giá trị lịch sử điểm đến”.

Khu Di tích lịch sử Lam Kinh - điểm đến yêu thích của đông đảo du khách trong những tháng cuối năm.

Song hành với các hoạt động kích cầu tại điểm đến, tỉnh đã và đang tích cực đẩy mạnh quảng bá hình ảnh tại các thị trường trọng điểm như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các tỉnh miền núi phía Bắc và các nước Đông Bắc Á. Trên fanpage “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”, nhiều video quảng bá về Sầm Sơn, Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, Pù Luông... và khám phá ẩm thực, đặc sản được đầu tư chuyên nghiệp, gắn với xu hướng du lịch “check-in”,

“review” của giới trẻ. Đây là một trong những yếu tố giúp Thanh Hóa duy trì sức nóng, thu hút sự quan tâm của du khách trong mùa thu - đông.

Không chỉ dừng lại ở mục tiêu những con số về lượng khách, doanh thu, các điểm đến trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các trọng điểm du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa, sinh thái cộng đồng đang chú trọng làm mới sản phẩm, khẳng định thương hiệu, vị thế điểm đến. Cùng với đó, chương trình kích cầu mùa thấp điểm của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng tích cực, giúp du lịch Thanh Hóa sớm về đích trong năm 2025.

Bài và ảnh: Hoài Anh