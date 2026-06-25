Các đại diện châu Âu đã có các cuộc tiếp xúc với Nga tại Moscow

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 24/6 tuyên bố, Moscow luôn sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời cho rằng một giải pháp chính trị - ngoại giao vẫn hoàn toàn khả thi.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Diễn đàn quốc tế Primakov Readings lần thứ 12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Moscow sẵn sàng đối thoại với Ukraine bất cứ lúc nào nếu nhận được các đề xuất nghiêm túc và mang tính xây dựng. Ông cho biết, Nga đề xuất thành lập các nhóm công tác về nhân đạo, chính trị và quân sự nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán, đồng thời nhấn mạnh mọi giải pháp lâu dài cần tính đến các lợi ích an ninh cốt lõi của Nga. Ông Lavrov cũng cáo buộc Ukraine nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ và Anh trong việc tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga.

Liên quan đến các nỗ lực ngoại giao quốc tế, ông Lavrov cho biết Nga vẫn sẵn sàng xem xét các đề xuất từ các đối tác nước ngoài, bao gồm các sáng kiến do Mỹ hoặc Liên minh châu Âu (EU) đưa ra. Ông xác nhận đại diện của Pháp, Anh và một số quan chức châu Âu gần đây đã có các cuộc tiếp xúc với phía Nga tại Moscow.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định tình hình chiến trường đang diễn biến bất lợi đối với Ukraine, đồng thời khẳng định lực lượng Nga tiếp tục duy trì đà tiến công trên nhiều khu vực tiền tuyến.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: BBC

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đang tăng cường các hệ thống phòng không hiện đại xung quanh Moscow và một số địa điểm chiến lược khác. Theo ông, việc điều chuyển lực lượng này cho thấy Nga đang ưu tiên bảo vệ thủ đô và các mục tiêu trọng yếu trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn, trong khi các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột chưa đạt được đột phá đáng kể.

Minh Phương