Ngoại trưởng Nga: Moscow sẵn sàng đàm phán về khủng hoảng Ukraine

Trong bối cảnh các động thái quân sự và ngoại giao tiếp tục đan xen quanh vấn đề Ukraine, ngày 10/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán, trên cơ sở những hiểu biết đạt được giữa lãnh đạo Nga và Mỹ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: France 24

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Nga vẫn hoàn toàn cam kết với các kết quả của cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, diễn ra tại thành phố Anchorage, bang Alaska (Mỹ) vào tháng 8/2025. Theo ông, Moskva kỳ vọng các lợi ích chính đáng của Nga sẽ được tính đến đầy đủ trong tiến trình hướng tới những thỏa thuận có thể chấp nhận được đối với tất cả các bên, với những đối tác sẵn sàng đối thoại thẳng thắn và trung thực.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nhấn mạnh, Moscow sẽ tiếp tục bảo vệ sự thật và công lý trong các vấn đề quốc tế, thúc đẩy việc hình thành một trật tự thế giới đa cực dựa trên các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. Nga đồng thời phản đối các tiêu chuẩn kép, những chương trình nghị sự “ngầm”, các công thức giải quyết bị áp đặt, cũng như các thực tiễn của chủ nghĩa thực dân mới và chủ nghĩa bá quyền.

NATO tiếp tục tài trợ cho chương trình Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine. Ảnh: Daily News

Trong khi đó, tại Brussels, NATO khẳng định sẽ tiếp tục tài trợ cho chương trình Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL), cho phép các nước thành viên mua vũ khí do Mỹ sản xuất để viện trợ cho Kyiv. Đại sứ Ukraine tại NATO Alona Hetmanchuk cho biết, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy các căng thẳng xuyên Đại Tây Dương sẽ ảnh hưởng đến nguồn tài trợ, đồng thời nhấn mạnh trở ngại lớn nhất của chương trình là sự phân bổ gánh nặng tài chính chưa đồng đều giữa các đồng minh.

Dự kiến, Mỹ và các nước NATO sẽ công bố những cam kết mới về mua vũ khí cho Ukraine theo PURL tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels ngày 12/2 trong đó Đức, Hà Lan và Na Uy hiện là ba quốc gia mua nhiều vũ khí của Mỹ nhất theo cơ chế này.

Cùng thời điểm, Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc một mô hình “thành viên rút gọn” dành cho Ukraine, cho phép Kyiv gia nhập khối với tư cách thành viên chính thức nhưng ở mức độ hạn chế, không cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện gia nhập thông thường. Theo các nguồn tin ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen được cho là đang thúc đẩy những thay đổi nhằm hình thành mô hình EU “hai cấp”, qua đó giúp Ukraine có thể gia nhập sớm hơn. Ukraine đặt mục tiêu trở thành thành viên đầy đủ của EU vào năm 2027 và mong muốn nội dung này được đưa vào một thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian với Nga.

Minh Phương

Nguồn: Xinhua, Bloomberg