Các cơ sở lưu trú sẵn sàng đón mùa du lịch hè Sầm Sơn

Những ngày đầu tháng 4, tại Sầm Sơn, các khách sạn, nhà hàng đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, chuẩn bị nhân lực, sẵn sàng bước vào mùa du lịch hè 2026.

Khuôn viên Khách sạn Eagle, phường Sầm Sơn được vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng chào đón du khách

Chủ động nguồn lực, nâng cao chất lượng phục vụ

Tại Khách sạn Eagle, công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm. Hiện khách sạn có 110 phòng với khoảng 218 giường, công suất phục vụ tối đa từ 250 đến 350 khách cùng thời điểm. Bên cạnh dịch vụ lưu trú, đơn vị đầu tư thêm các tiện ích như phòng gym, khu massage, nhà hàng và 7 sân pickleball, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.

Theo bà Trần Thị Linh Giang, Tổng Giám đốc khách sạn, lượng khách đoàn đã đặt kín lịch các ngày trong tuần đến hết tháng 10. Đối với khách lẻ, từ nay đến tháng 6, tỷ lệ chốt phòng vào dịp cuối tuần đạt khoảng 30 - 35%. Mặc dù chi phí đầu vào có xu hướng tăng, đơn vị vẫn giữ mức giá phòng từ 600.000 đồng đến 1,2 triệu đồng - tương đương năm trước nhằm duy trì sức cạnh tranh.

Khách sạn Eagel, phường Sầm Sơn sơn sửa, chỉnh trang khu lưu trú, nâng cấp điều kiện phục vụ khách du lịch.

Thực tế, việc giữ ổn định giá trong bối cảnh chi phí vận hành gia tăng đang là lựa chọn của nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn. Áp lực từ giá điện, nước, nhân công và nguyên vật liệu tăng, buộc các đơn vị phải cân đối lại hoạt động, tối ưu chi phí để vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh, vừa không làm giảm sức hút đối với du khách.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ du lịch luôn là yếu tố then chốt, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm khi lượng khách tăng nhanh. Nhiều cơ sở đã chủ động tuyển dụng sớm, kết hợp đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao kỹ năng phục vụ, hạn chế tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ. Khách sạn Eagle hiện duy trì 45 lao động chính thức và khoảng 20 lao động thời vụ. Đơn vị đã xây dựng phương án bổ sung nhân lực trong trường hợp lượng khách tăng cao, sẵn sàng điều động thêm lao động để đảm bảo hoạt động phục vụ không bị gián đoạn trong mùa cao điểm.

Không chỉ riêng Khách sạn Eagle, các cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Sầm Sơn cũng đang tập trung rà soát, hoàn thiện điều kiện phục vụ. Công tác kiểm tra hệ thống phòng nghỉ, trang thiết bị được triển khai đồng bộ; đồng thời chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, nhất là các bộ phận trực tiếp phục vụ khách.

Khách sạn Thành Minh, phường Sầm Sơn hoàn thiện cơ sở vật chất, sẵn sàng phục vụ mùa du lịch hè 2026.

Khách sạn Thành Minh hiện có 108 phòng, công suất phục vụ tối đa khoảng 450 khách cùng thời điểm, đi kèm hệ thống dịch vụ ăn uống. Để thu hút khách, đơn vị đẩy mạnh tiếp thị qua nhiều kênh như liên kết với các công ty lữ hành, quảng bá trên nền tảng đặt phòng trực tuyến như Traveloka, đồng thời tận dụng mạng xã hội và nguồn khách quen.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Sỹ, Quản lý khách sạn Thành Minh, lượng khách trong tháng 4 năm nay mới đạt khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thực trạng này là do giá xăng dầu tăng, kéo theo chi phí đi lại tăng, ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch của một bộ phận du khách. Trước thực tế đó, các cơ sở lưu trú buộc phải linh hoạt trong phương án kinh doanh, vừa duy trì giá cả hợp lý, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ chân khách.

Linh hoạt thích ứng, ổn định giá và dịch vụ

Bên cạnh yếu tố thị trường, giá nguyên liệu đầu vào cũng là vấn đề đặt ra đối với các nhà hàng, đặc biệt là nhóm kinh doanh hải sản. Nguồn hải sản tươi sống tại Sầm Sơn biến động theo thời điểm, phụ thuộc vào sản lượng khai thác và điều kiện thời tiết, kéo theo giá cả không ổn định.

Để thích ứng, nhiều cơ sở đã chủ động điều chỉnh thực đơn theo hướng linh hoạt, ưu tiên các món theo mùa, đồng thời cân đối giữa chất lượng và giá cả. Việc giữ ổn định giá dịch vụ, trong đó có giá phòng và giá ăn uống, được xem là giải pháp quan trọng nhằm tạo sự yên tâm cho du khách trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng.

Nhà hàng Hồng Thanh, phường Sầm Sơn chủ động chuẩn bị nguồn hải sản tươi sống, đáp ứng nhu cầu của du khách trong mùa cao điểm.

Ông Ngô Đức Thuận, chủ nhà hàng Hồng Thanh cho biết: Đơn vị đặt yêu cầu an toàn thực phẩm lên hàng đầu, thực hiện niêm yết giá công khai, không chèo kéo khách, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, tạo ấn tượng tốt đối với du khách.

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt, chất lượng dịch vụ và tính minh bạch trong kinh doanh trở thành yếu tố quan trọng để giữ chân khách. Việc nâng cao ý thức phục vụ, đảm bảo uy tín không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh du lịch địa phương mà còn tạo nền tảng phát triển bền vững.

Với sự chủ động từ các cơ sở kinh doanh, cùng lợi thế về tài nguyên du lịch biển và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Sầm Sơn tiếp tục là điểm đến trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa trong mùa hè năm nay, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch, dịch vụ và tạo việc làm cho người lao động địa phương.

Nam Phương (CTV)