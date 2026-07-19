Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ thôn, tổ dân phố

Sau khi sắp xếp lại, từ ngày 1/7/2026, các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đều mở rộng diện tích, quy mô dân số, vì thế khối lượng công việc cũng tăng lên so với trước đây. Điều này đòi hỏi cán bộ cơ sở phải nhanh nhạy tiếp cận công nghệ thông tin, ứng dụng sâu rộng chuyển đổi số (CĐS) vào công việc nhằm chuẩn hóa quy trình, tối ưu thời gian, giảm tải công việc và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Xã Thiệu Trung trao tặng 13 bộ máy vi tính và trang thiết bị cho các thôn, khu phố mới.

Thôn Phủ Lý, xã Thiệu Trung hiện có 873 hộ, 3.993 nhân khẩu với diện tích tự nhiên 222,32ha. Do địa bàn rộng, số hộ đông nên việc nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, hệ thống mạng internet chưa bao phủ hết địa bàn, một bộ phận người dân chưa quen sử dụng công nghệ thông tin. Ông Đào Văn Hưng, Bí thư chi bộ thôn Phủ Lý cho biết: “Được xã cấp máy tính, cán bộ và Nhân dân trong thôn rất phấn khởi. Trước đây muốn tuyên truyền phải ngồi đọc trực tiếp trên loa truyền thanh, nay chúng tôi chỉ cần ghi âm bằng điện thoại rồi chuyển vào máy tính có kết nối với hệ thống loa. Rất thuận tiện và nhanh chóng”.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có 1.933 thôn, tổ dân phố, giảm 2.418 thôn, tổ dân phố trước sắp xếp. Kết quả này không chỉ giảm mạnh đầu mối mà còn góp phần kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị, qua đó tập trung nguồn lực đầu tư thiết chế văn hóa, hạ tầng cộng đồng. Mặc dù trước đây, cán bộ các thôn cũ đều đã được tham gia nhiều lớp tập huấn và hoạt động CĐS tại cơ sở, nhưng hiện nay, các thôn đều có diện tích và dân số lớn hơn nhiều lần, địa điểm sinh hoạt cộng đồng xa hơn, đòi hỏi sự hiểu biết và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Được sáp nhập từ 3 thôn (Cui, Khạt, Thung), thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương có diện tích rộng trên 1.662ha nhưng hạ tầng công nghệ thông tin hầu như chưa có gì, gây khó khăn lớn cho việc xây dựng chính quyền số. Bà Lê Thị Thời, bí thư chi bộ thôn chia sẻ: “Cán bộ thôn đang phải tự học để nâng cao trình độ, nhưng do nhiều người đã trên 50 tuổi nên việc tiếp thu còn hạn chế. Chúng tôi rất mong được đào tạo bài bản và đầu tư đồng bộ trang thiết bị để phục vụ công việc tốt hơn”.

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-TU ngày 30/6/2026 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tỉnh chú trọng tổ chức học tập, đánh giá và xác nhận phổ cập kỹ năng số dựa trên hệ thống bài giảng, công cụ đánh giá kiến thức, kỹ năng số được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, thẩm định và đưa lên nền tảng “Bình dân học vụ số”. Việc tham gia học tập này là bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Nhằm hỗ trợ người dân nắm bắt được công nghệ số, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thành lập 4.351 tổ công nghệ số cộng đồng với 15.995 thành viên để hướng dẫn kỹ năng số, an toàn thông tin và sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo tinh thần “cầm tay chỉ việc”. Đồng thời, tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các doanh nghiệp viễn thông để đầu tư hạ tầng, xóa các vùng lõm sóng tại các thôn, bản khó khăn. Đây là những điều kiện thuận lợi giúp đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao trình độ, thúc đẩy hiệu quả tiến trình xây dựng chính quyền số và kinh tế số, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi.

Bài và ảnh: Lan Anh