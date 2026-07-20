Nâng cao năng lực quản trị, tài chính và chuyển đổi số

Dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi” (AMB) được Trung ương Hội LHPN Việt Nam phê duyệt nhằm nâng cao năng lực cho khách hàng của Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) về kiến thức khởi sự kinh doanh và quản trị dự án. Tại TYM Chi nhánh Thanh Hóa sau 3 năm triển khai, nhiều khách hàng nữ đã tiếp cận Dự án AMB, từng bước thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh. Không chỉ dừng lại ở việc vay vốn phát triển kinh tế, các khách hàng còn được đào tạo những kỹ năng mới, áp dụng công cụ số vào quản lý, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường.

Chị Phạm Thị Hải (bên trái) đạt giải Nhất giải thưởng Phát triển kinh doanh cho nữ chủ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ của Dự án AMB đợt 3.

Chị Phạm Thị Hải, chủ cơ sở kinh doanh sản xuất “Nộm sứa biển Sơn Hải” ở tổ dân phố Thủ Phú, phường Nam Sầm Sơn, là khách hàng của TYM Chi nhánh Thanh Hóa. Trong quá trình kinh doanh, chị Hải gặp nhiều khó khăn từ nguồn vốn, nguyên liệu và cách thức quảng bá sản phẩm trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao.

Được tham gia Dự án AMB, chị đã có thêm kiến thức về quản lý tài chính, lập kế hoạch kinh doanh, tiếp thị sản phẩm, từng bước khai thác lợi thế của công cụ số để giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương. Nhờ thay đổi phương thức quản trị, doanh thu cơ sở của chị đạt hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho hơn 15 lao động nữ với mức thu nhập từ 8 triệu đồng/người/tháng. Nhờ kiến thức mới về thương mại điện tử, chị đã chủ động livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok, zalo, bán hàng trên sàn thương mại điện tử của shopee. Nhờ đó, số lượng khách hàng tăng lên đáng kể, doanh thu được cải thiện. Việc ứng dụng thành thạo công nghệ số đã giúp chị chuyển đổi thành công từ mô hình kinh doanh truyền thống sang mô hình kinh doanh hiện đại. Cơ sở kinh doanh sản xuất và chế biến “Nộm sứa biển Sơn Hải” đạt giải nhất phát triển kinh doanh cho nữ chủ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ của Dự án AMB đợt 3.

Chị Phạm Thị Hải chia sẻ: “Nguồn vốn của TYM Chi nhánh Thanh Hóa cùng khóa học của Dự án AMB đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Sau khóa học, tôi đã thay đổi toàn diện tư duy quản trị, áp dụng phương pháp quản lý tài chính bài bản, xác định rõ khách hàng mục tiêu, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ số vào bán hàng và quản lý hoạt động kinh doanh. Đồng thời sử dụng phần mềm để quản lý bán hàng, quản lý kho và theo dõi dòng tiền. Giải thưởng hôm nay là sự khích lệ lớn lao, giúp tôi vững tin hơn trên con đường phía trước”.

Ông Nguyễn Như Diễn, Giám đốc TYM Chi nhánh Thanh Hóa, cho biết: “Ngay sau khi Dự án AMB được triển khai, TYM Chi nhánh Thanh Hóa đã tổ chức thành công nhiều lớp tập huấn chuyên đề “Kỹ năng bán hàng” trực tuyến cho các khách hàng của TYM; đào tạo cho 9.000 khách hàng kiến thức và kỹ năng về khởi nghiệp và kinh doanh, hiểu biết về tài chính, sử dụng kỹ thuật số trong kinh doanh... để sử dụng vốn vay của TYM có hiệu quả hơn. Đồng thời giúp chủ thể sản xuất làm chủ được kinh tế hộ gia đình, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ trong xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới, mang lại lợi ích kinh tế và hiệu quả cho quá trình chuyển đổi số. Trong số 9.000 khách hàng của TYM Chi nhánh Thanh Hóa được cấp chứng chỉ khởi sự kinh doanh, có rất nhiều chị đã ứng dụng kiến thức được học vào thực tiễn mô hình kinh doanh của mình một cách thiết thực, hiệu quả và bền vững”.

Trong đợt trao giải lần 3 năm 2026 này, TYM Chi nhánh Thanh Hóa có 5 khách hàng vinh dự được Dự án AMB trao thưởng “Phát triển kinh doanh lần 3 cho các nữ chủ doanh nghiệp”, trong đó chị Phạm Thị Hải đạt giải nhất, 1 chị đạt giải ba và 3 chị giải khuyến khích. Tại buổi trao thưởng, các khách hàng TYM được tham dự tọa đàm “Phát triển kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ, động lực cho tăng trưởng bao trùm và bền vững”.

Bài và ảnh: Tiến Đông