“Mùa hè số cùng VNeID”

Không còn là những khái niệm xa lạ, chuyển đổi số đang hiện hữu trong đời sống thường ngày qua những tiện ích thiết thực như: Sử dụng ứng dụng VNeID để khám, chữa bệnh; thực hiện dịch vụ công ngay trên điện thoại hay thanh toán không dùng tiền mặt... Để góp phần giúp nhiều người dân tiếp cận, sử dụng thành thạo và khai thác hiệu quả những tiện ích ấy, tuổi trẻ Thanh Hóa đang tích cực triển khai chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID”, trực tiếp đồng hành, hướng dẫn kỹ năng số đến từng người dân.

Đoàn viên thanh niên và Công an xã Tân Ninh hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích của ứng dụng VNeID.

Đưa công nghệ đến gần người dân

Cùng với việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ, ứng dụng VNeID ngày càng được bổ sung nhiều tiện ích như tích hợp giấy tờ cá nhân, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng thẻ BHYT, giấy phép lái xe cùng nhiều dịch vụ thiết yếu khác. Tuy nhiên, không ít người dân, nhất là người cao tuổi, người dân vùng nông thôn, miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số vẫn gặp khó khăn trong việc sử dụng điện thoại thông minh cũng như khai thác các tiện ích của ứng dụng.

Xuất phát từ thực tế đó, đầu tháng 6/2026, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa phát động chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID”, huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên đồng hành cùng người dân thực hiện hiệu quả Đề án 06, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ cơ sở. Điểm nổi bật của chiến dịch không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở cách triển khai. Thay vì chờ người dân đến các điểm hỗ trợ, các đội hình thanh niên tình nguyện chủ động đến từng thôn, bản, tổ dân phố, từng hộ gia đình để hướng dẫn trực tiếp. Phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh, ưu tiên hỗ trợ những trường hợp còn gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ.

Đến nay, chiến dịch đã được triển khai tại 166/166 xã, phường với 462 đội hình thanh niên tình nguyện, thu hút hơn 6.700 đoàn viên, thanh niên tham gia. Bên cạnh hướng dẫn sử dụng VNeID, các đội hình còn hỗ trợ người dân tích hợp giấy tờ cá nhân, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân và nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng...

Hình thành công dân số

Sau hơn một tháng triển khai, chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID” đã tạo sức lan tỏa rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 12/7, các điểm hỗ trợ công dân số đã hỗ trợ hơn 241.000 lượt người dân; gần 328.000 lượt người được tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng VNeID và các tiện ích số thiết yếu. Các đội hình cũng đã phối hợp với lực lượng công an rà soát, hỗ trợ hơn 17.400 lượt người cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; hướng dẫn sử dụng các tiện ích trên ứng dụng, xử lý hàng nghìn trường hợp gặp vướng mắc về tài khoản, xác thực thông tin...

Phía sau những con số đó là hình ảnh đoàn viên thanh niên ở khắp các địa phương trong tỉnh đến từng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư để tận tình hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác trên điện thoại. Nhờ đó, nhiều người đã biết cách khai thác các tiện ích trên ứng dụng VNeID thay vì chỉ dừng lại ở việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử. “Trước đây tôi chỉ mở ứng dụng VNeID khi cần lấy căn cước, còn các tính năng khác thì hầu như không sử dụng vì sợ thao tác sai. Được các cháu hướng dẫn từng bước, giờ tôi đã biết tra cứu thông tin và tự thực hiện một số thủ tục ngay trên điện thoại, rất thuận tiện”, ông Hoàng Năng Long, thôn Cổ Định, xã Tân Ninh chia sẻ.

Ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, ý nghĩa của chiến dịch càng được thể hiện rõ nét. Tại xã Xuân Du- nơi hơn 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận công nghệ và kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế. Sự kiên trì hướng dẫn của lực lượng đoàn viên thanh niên đã giúp nhiều người biết cách sử dụng các tiện ích số. Anh Nguyễn Ngọc Quý, Bí thư Đoàn xã Xuân Du cho biết: “Nhiều người dân địa phương, nhất là người cao tuổi còn bỡ ngỡ khi sử dụng điện thoại thông minh. Vì vậy, đoàn viên phải kiên trì đồng hành, hướng dẫn từng thao tác từ cài đặt, kích hoạt tài khoản VNeID đến sử dụng các tiện ích thiết yếu. Khi người dân có thể tự thực hiện các thao tác trên điện thoại thì sẽ tự tin hơn để tham gia môi trường số".

Những kết quả bước đầu đạt được sau hơn một tháng triển khai đã thể hiện sức lan tỏa của chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID”. Khi mỗi người biết khai thác hiệu quả các tiện ích số, chuyển đổi số sẽ không còn là mục tiêu hay khẩu hiệu mà trở thành một phần của đời sống. Đó cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng công dân số, xã hội số và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ngay từ cơ sở.

Bài và ảnh: Lê Quỳnh