Đẩy mạnh số hóa tài liệu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện Kết luận số 455-KL/TU ngày 13/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh số hóa tài liệu, xây dựng, làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa cập nhật dữ liệu làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phong Sắc

Theo đó, Công an tỉnh; các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; UBND các xã, phường tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số, xây dựng, làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong hiện đại hóa công tác quản lý đất đai, cải cách thủ tục hành chính, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Việc thực hiện phải rõ mục tiêu, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm; không hình thức, không chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng dữ liệu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường cùng các đơn vị có liên quan tập trung hoàn thành việc làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo yêu cầu, tiến độ Trung ương giao; xử lý dứt điểm số thửa đất còn lại chưa đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”. Ưu tiên hỗ trợ các địa phương có kết quả hoàn thành thấp, địa bàn có khối lượng thửa đất lớn, hồ sơ phức tạp, nhiều biến động.

Ủy ban nhân dân các xã, phường phải huy động sự tham gia, vào cuộc của các lực lượng ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cung cấp hồ sơ, giấy tờ; tập trung xử lý các trường hợp phát sinh thừa kế, chuyển nhượng, biến động nhưng chưa cập nhật; đẩy nhanh việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là đối với thửa đất nông nghiệp còn tồn đọng.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an các xã, phường tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc rà soát, xác thực thông tin chủ sử dụng đất, bảo đảm dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND các xã, phường và C06 - Bộ Công an để thực hiện các công việc có liên quan.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)