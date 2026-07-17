Cần sớm tháo gỡ “điểm nghẽn” chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị
Phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2026-2031 được đông đảo cử tri, Nhân dân theo dõi. Trong đó, nội dung trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho thấy quyết tâm của ngành khi đề ra những giải pháp trọng tâm, đột phá về chuyển đổi số, với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa ghi lại một số ý kiến của cán bộ, cử tri xung quanh vấn đề này.
Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong chuyển đổi số ở cơ sở
Ông Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc.
Nội dung trả lời chất vấn của Giám đốc Sở KH&CN đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong công tác chuyển đổi số.
Tôi cho rằng những giải pháp như tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng số; đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật cho cơ sở; nâng cao chất lượng các nền tảng dùng chung; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác chuyển đổi số và tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp là rất cần thiết.
Nếu được triển khai đồng bộ, quyết liệt và đúng lộ trình, những giải pháp này sẽ góp phần tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong chuyển đổi số ở cơ sở, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Cần đầu tư mạnh mẽ nguồn nhân lực và hạ tầng số
Ông Nguyễn Đình Tùng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Ninh.
Điều mà cử tri mong muốn là sau kỳ họp, các giải pháp đã được nêu sẽ sớm được cụ thể hóa bằng những kế hoạch và hành động cụ thể.
Trong đó, cần ưu tiên đầu tư, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cấp các hệ thống phần mềm để bảo đảm vận hành ổn định, đồng bộ; đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp cơ sở.
Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn cần thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai, mang lại hiệu quả tốt hơn trong giải quyết công việc và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Ông Tống Văn Tuấn, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Các Sơn.
Tôi mong muốn sau kỳ họp của HĐND tỉnh, các giải pháp về thúc đẩy chuyển đổi số sẽ sớm được triển khai thực hiện. Các địa phương, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa được đầu tư nâng cấp hạ tầng, bổ sung nguồn nhân lực về chuyển đổi số.
Trong thời gian chưa có cán bộ chuyên trách, đề nghị cấp có thẩm quyền mở thêm các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn về công nghệ thông tin cho cán bộ kiêm nhiệm lĩnh vực này.
Công tác chuyển đổi số ở cơ sở còn nhiều khó khăn
Bà Nguyễn Thị Trinh, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đồng Tiến.
Theo dõi nội dung trả lời chất vấn của giám đốc Sở KH&CN, tôi thấy nội dung trả lời đã chỉ rõ được những khó khăn, hạn chế hiện nay trong công tác chuyển đổi số ở các địa phương. Đó cũng là thực trạng chung của các xã phường hiện nay và của Đồng Tiến nói riêng.
Các địa phương hiện rất thiếu nguồn nhân lực chuyên môn cao về công nghệ thông tin, hạ tầng số chưa đồng bộ, nhiều lúc truy cập vào các phần mềm còn lỗi, nghẽn, gây khó khăn cho chúng tôi trong thực hiện nhiệm vụ.
Chúng tôi mong muốn sau phần chất vấn và trả lời chất vấn này, nhưng điểm nghẽn sẽ sớm được tháo gỡ.
Lan Phương (ghi)
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