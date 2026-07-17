Cần sớm tháo gỡ “điểm nghẽn” chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị

Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong chuyển đổi số ở cơ sở

Ông Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc.

Nội dung trả lời chất vấn của Giám đốc Sở KH&CN đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong công tác chuyển đổi số.

Tôi cho rằng những giải pháp như tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng số; đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật cho cơ sở; nâng cao chất lượng các nền tảng dùng chung; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác chuyển đổi số và tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp là rất cần thiết.

Nếu được triển khai đồng bộ, quyết liệt và đúng lộ trình, những giải pháp này sẽ góp phần tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong chuyển đổi số ở cơ sở, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.