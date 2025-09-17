Bùng nổ ngày ra quân Champions League; Hà Nội FC sa thải HLV Teguramori

Hà Nội FC sa thải HLV Teguramori, bổ nhiệm Adachi tạm quyền; PVF-CAND vào tứ kết sớm, Becamex TP.HCM thắp hy vọng tại giải U17 Quốc gia; Real thắng nghẹt thở, Arsenal lập kỷ lục, Juventus gỡ hòa khó tin, “địa chấn” mang tên Qarabag... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (17/9).

Hà Nội FC sa thải HLV Teguramori, bổ nhiệm Adachi tạm quyền

CLB Hà Nội đã quyết định sa thải HLV Makoto Teguramori chỉ sau 3 vòng đấu V.League 2025/2026. Đội bóng thủ đô chưa có chiến thắng nào, mới giành 1 điểm, đồng thời sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia sau thất bại trước Thể Công Viettel. Đây được xem là khởi đầu tệ nhất trong vòng 10 năm qua của Hà Nội FC.

HLV Makoto Teguramori và CLB Hà Nội chia tay nhau (Ảnh: Hà Nội FC).

HLV Teguramori, người từng giúp đội giành ngôi Á quân V-League 2024/2025, trở thành nhà cầm quân đầu tiên mất ghế ở mùa giải này. Ban lãnh đạo Hà Nội FC tạm thời bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi làm HLV trưởng trong khi tìm kiếm người thay thế lâu dài, ưu tiên huấn luyện viên ngoại.

Ông Adachi dẫn dắt Hà Nội FC.

Ông Adachi, sinh năm 1961, có nhiều kinh nghiệm huấn luyện và am hiểu bóng đá Việt Nam, từng làm Giám đốc kỹ thuật VFF trước khi gia nhập Hà Nội FC vào tháng 6/2025. Cuối tuần này, đội bóng áo tím tiếp tục chạm trán Thể Công Viettel ở vòng 4 V-League.

PVF-CAND vào tứ kết sớm, Becamex TP.HCM thắp hy vọng tại giải U17 Quốc gia

PVF-CAND trở thành đội đầu tiên giành vé vào tứ kết giải U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025 sau khi thắng đậm TP.HCM 5-1, với cú đúp của Văn Dương cùng các bàn của Phi Khang, Gia Bảo và Anh Tú.

PVF-CAND (áo đỏ) giành vé vào tứ kết. (Ảnh: VTC News)

Ở trận còn lại bảng C, Thể Công Viettel vượt qua An Giang 3-1 nhờ pha phản lưới cùng các bàn thắng của Đại Nhân, Huy Hoàng. Tại bảng B, Hà Nội và SLNA cầm hòa nhau 0-0 trong thế trận giằng co và mưa nặng hạt, tiếp tục chia nhau ngôi đầu.

Trong khi đó, Becamex TP.HCM bất ngờ đánh bại LPBank HAGL 1-0 dù phải chơi thiếu người từ phút 33, nhờ bàn thắng duy nhất của Anh Tài, qua đó thắp lại cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Đêm Champions League bùng nổ: Real thắng nghẹt thở, Arsenal lập kỷ lục, Juventus gỡ hòa khó tin, “địa chấn” mang tên Qarabag

Rạng sáng 17/9, loạt trận đầu tiên của vòng League Phase Champions League đã mang đến cảm xúc trái ngược cho người hâm mộ.

Mbappe liên tục sắm vai người hùng của Real.

Trên sân Bernabeu, Real Madrid dù chơi thiếu người từ phút 72 (Carvajal nhận thẻ đỏ) vẫn đánh bại Marseille 2-1 nhờ cú đúp của Kylian Mbappe. Chân sút người Pháp tiếp tục chứng minh đẳng cấp khi đã góp công trực tiếp vào 10 bàn thắng chỉ sau 7 trận mùa này.

Benfica nhận thất bại khó tin.

Trong khi đó, sân cỏ châu Âu rung chuyển khi Qarabag – đội bóng có tổng giá trị đội hình chỉ hơn 24 triệu euro – tạo nên cú sốc lớn nhất lượt trận khi quật ngã Benfica 3-2 ngay tại sân Ánh sáng. Bị dẫn 0-2 sau 16 phút, đại diện Azerbaijan thi đấu quả cảm để lội ngược dòng, ghi dấu chiến thắng lịch sử tại Champions League.

Arsenal tạo cột mốc lịch sử.

Tại Tây Ban Nha, Arsenal tiếp tục cho thấy duyên nợ với các đội La Liga khi thắng Bilbao 2-0. Martinelli và Trossard cùng nhau tỏa sáng, giúp “Pháo thủ” trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử Champions League thắng 6 trận liên tiếp trước đại diện xứ đấu bò.

Cầu thủ và CĐV Juventus “phát cuồng” sau bàn thắng thứ 4.

Kịch tính nhất diễn ra tại Turin, nơi Juventus và Dortmund hòa nhau 4-4 sau màn rượt đuổi nghẹt thở. Dù Dortmund dẫn 4-2 đến phút 90+3, nhưng Vlahovic tỏa sáng với cú đúp và một kiến tạo, giúp “Bà đầm già” giật lại 1 điểm đầy kịch tính.

Một đêm Champions League giàu cảm xúc, nơi những siêu sao lên tiếng, bất ngờ liên tiếp xảy ra và lịch sử được viết nên.

Sancho ra mắt thất vọng tại Aston Villa

Rạng sáng 17/9, Jadon Sancho có trận đá chính đầu tiên trong màu áo Aston Villa nhưng có màn trình diễn kém thuyết phục, góp phần vào thất bại của đội trước Brentford ở vòng 1/16 League Cup.

Sancho ra mắt không thành công tại Aston Villa.

Được HLV Unai Emery bố trí đá cánh trái trong sơ đồ 4-2-3-1, Sancho chơi mờ nhạt trong 74 phút trên sân, có 47 lần chạm bóng, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn và thất bại trong toàn bộ pha tranh chấp tay đôi. Anh chỉ được chấm 6 điểm, thuộc nhóm thấp nhất trận.

Trái ngược với Sancho, tân binh Harvey Elliott ghi bàn mở tỷ số cho Villa ở cuối hiệp một. Tuy nhiên, Aaron Hickey gỡ hòa cho Brentford, trước khi “Bầy ong” giành chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu. Hai trụ cột John McGinn và Matty Cash sút hỏng penalty, biến Villa thành kẻ bại trận. Sancho sẽ có cơ hội lấy lại phong độ khi Villa gặp Sunderland tại Premier League ngày 21/9.

Tin vắn nổi bật ngày 17/9: - Jamie Vardy ra mắt Serie A trong màu áo Cremonese, dù không ghi dấu ấn chuyên môn nhưng tạo nên cơn sốt truyền thông và sự chú ý lớn, mang lại hiệu ứng tinh thần tích cực cho đội bóng. - Greenwood thăng hoa tại Marseille với 8 bàn, 6 kiến tạo trong năm 2025, trở thành trụ cột giúp đội bóng thành phố cảng lột xác và chuẩn bị đối đầu Real Madrid ở Champions League. - MU có thể phải chi 12 triệu bảng tiền đền bù nếu sa thải HLV Ruben Amorim, người đang bị chỉ trích nặng nề sau thất bại 0-3 trước Man City.

HS