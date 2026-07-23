Bulgaria cho phép triển khai máy bay và binh sỹ Mỹ, bất chấp cảnh báo của Iran

Quốc hội Bulgaria vừa thông qua nghị quyết cho phép triển khai tối đa 8 máy bay tiếp dầu trên không KC-135 Stratotanker cùng 250 quân nhân Mỹ tại Căn cứ Không quân Bezmer ở Đông Nam nước này, bất chấp cảnh báo từ Iran.

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Quốc hội Bulgaria ngày 22/7 đã thông qua nghị quyết cho phép triển khai tối đa 8 máy bay tiếp dầu trên không KC-135 Stratotanker cùng 250 quân nhân Mỹ tại Căn cứ Không quân Bezmer ở Đông Nam nước này. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nghị quyết được Quốc hội Bulgaria thông qua với 136 phiếu thuận, 13 phiếu chống và 2 phiếu trắng, chỉ vài ngày sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Sofia gửi đề nghị chính thức về việc triển khai lực lượng.

Theo nghị quyết, các máy bay và binh sĩ Mỹ sẽ được triển khai tại Căn cứ Không quân Bezmer, cách thủ đô Sofia khoảng 260 km về phía Đông Nam, từ ngày 24/7 đến 1/10, theo khuôn khổ Hiệp định Hợp tác quốc phòng song phương ký giữa hai nước năm 2006.

Trước cuộc bỏ phiếu, Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng phản đối động thái này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng việc Bulgaria cho phép Mỹ triển khai lực lượng sẽ khiến nước này trở thành “đồng phạm của những kẻ xâm lược”, đồng thời cáo buộc các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran là hành động vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

KC-135 Stratotanker là máy bay tiếp dầu chủ lực của Không quân Mỹ. Ảnh: Turkiyetoday.

Đáp lại, Thủ tướng Bulgaria Roumen Radev khẳng định các máy bay KC-135 sẽ chỉ thực hiện nhiệm vụ hậu cần và tiếp nhiên liệu trên không bên ngoài không phận Bulgaria, nhấn mạnh lãnh thổ Bulgaria sẽ không được sử dụng để tiến hành các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria cũng cho biết cơ quan tình báo quân sự đã đánh giá những rủi ro liên quan, song kết luận rằng chưa có mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia.

Trước đó một ngày, Phó Tổng thống Iliana Iotova cũng khẳng định việc cho phép triển khai máy bay Mỹ không đồng nghĩa Bulgaria trở thành một bên tham chiến, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và nối lại các nỗ lực giảm căng thẳng.

Quyết định của Bulgaria được đưa ra trong bối cảnh NATO tiếp tục đối mặt với những bất đồng về việc chia sẻ gánh nặng trong chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây nhiều lần hối thúc các đồng minh tăng cường hỗ trợ Washington.

KC-135 Stratotanker là máy bay tiếp dầu chủ lực của Không quân Mỹ, có nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không, giúp kéo dài tầm hoạt động và thời gian tác chiến của các máy bay chiến đấu. Theo Hiệp định Hợp tác quốc phòng năm 2006, quân đội Mỹ được phép sử dụng một số căn cứ quân sự tại Bulgaria, trong đó có Căn cứ Không quân Bezmer.

Vân Bình

Nguồn: Turkiyetoday