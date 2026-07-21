Bulgaria mở đường cho máy bay tiếp dầu Mỹ hoạt động

Chính phủ Bulgaria vừa cho biết sẽ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị của Mỹ về việc triển khai tối đa 8 máy bay tiếp dầu trên không tại Căn cứ Không quân Bezmer nhằm hỗ trợ các hoạt động quân sự của Washington ở Trung Đông.

Tin liên quan: Rumania cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev phát biểu với báo giới bên lề Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/7/2026. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị thường niên các Đại sứ Bulgaria ở thủ đô Sofia ngày 20/7, Thủ tướng Rumen Radev cho biết Đại sứ quán Mỹ đã gửi công hàm ngoại giao ngày 17/6 đề nghị triển khai các máy bay tiếp dầu theo Hiệp định Hợp tác Quốc phòng Bulgaria - Mỹ năm 2006. Hội đồng Bộ trưởng dự kiến sẽ thông qua đề xuất để trình Quốc hội phê chuẩn theo quy định của pháp luật Bulgaria.

Theo ông Radev, mặc dù Căn cứ Không quân Bezmer là cơ sở quân sự được hai nước cùng sử dụng theo hiệp định song phương, luật pháp Bulgaria quy định mọi hoạt động triển khai lực lượng hoặc khí tài quân sự nước ngoài trên lãnh thổ nước này đều phải được Quốc hội thông qua. Vì vậy, dù phía Mỹ đề nghị triển khai khẩn cấp, Chính phủ Bulgaria vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy trình pháp lý.

Bulgaria đề nghị Quốc hội cho phép triển khai máy bay tiếp dầu của Mỹ tại căn cứ quân sự. Ảnh: aa.

Động thái này được đưa ra sau khi việc bố trí máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ tại sân bay dân sự Sofia hồi đầu năm nay gây nhiều tranh cãi. Theo Thủ tướng Radev, các máy bay quân sự khi đó được triển khai tại một sân bay dân sự nằm gần thủ đô và chưa được Quốc hội phê chuẩn, khiến dư luận bày tỏ quan ngại. Số máy bay này đã rời Bulgaria vào tháng trước.

Ông Radev cho biết chính những bất cập trên đã khiến Chính phủ đề xuất với các đồng minh chuyển việc triển khai máy bay quân sự sang các căn cứ không quân chuyên dụng, thay vì sử dụng sân bay dân sự. Ông cũng chỉ trích chính phủ tiền nhiệm vì đã phê duyệt việc triển khai máy bay tiếp dầu của Mỹ trước khi có sự chấp thuận của Quốc hội, đồng thời không công khai đầy đủ thông tin về quyết định này.

Máy bay tiếp dầu trên không chủ yếu được sử dụng để tiếp nhiên liệu cho các máy bay quân sự trong khi làm nhiệm vụ, qua đó mở rộng phạm vi hoạt động và kéo dài thời gian tác chiến.

Đề nghị của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Washington đang tăng cường năng lực hậu cần phục vụ các hoạt động quân sự tại Trung Đông. Theo giới quan sát, việc sử dụng Căn cứ Không quân Bezmer sẽ góp phần nâng cao khả năng hỗ trợ tiếp nhiên liệu trên không cho các chiến dịch của Mỹ trong khu vực.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, aa.