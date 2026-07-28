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“Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động Công ty CP Nông sản Phú Gia

Thanh Huê
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(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026), ngày 28/7, Công đoàn Công ty CP Nông sản Phú Gia tổ chức chương trình “Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động.

“Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động Công ty CP Nông sản Phú Gia

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026), ngày 28/7, Công đoàn Công ty CP Nông sản Phú Gia tổ chức chương trình “Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động.

“Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động Công ty CP Nông sản Phú Gia

Công nhân dùng “Bữa cơm công đoàn”.

Chương trình có sự tham gia của 100 đoàn viên, người lao động với mức hỗ trợ 55.000 đồng/suất, tăng 30.000 đồng so với bữa ăn ca hằng ngày.

Đây là hoạt động thiết thực, nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và người lao động. Qua đó, khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục quan tâm cải thiện chất lượng bữa ăn ca, góp phần bảo đảm sức khỏe, tái tạo sức lao động và tạo động lực để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

“Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động Công ty CP Nông sản Phú Gia

Dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn phường Quảng Phú và Công ty CP Nông sản Phú Gia đã trao hỗ trợ trị giá 6 triệu đồng cho 2 cháu được nhận đỡ đầu trong chương trình “Con nuôi công đoàn”.

Thanh Huê

Từ khóa:

#Công ty CP Nông sản Phú Gia #Người lao động #Công đoàn Việt Nam #đoàn viên #Chương trình #Liên đoàn lao động tỉnh #Doanh nghiệp #Quảng Phú #Công nhân lao động #Kỷ niệm

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