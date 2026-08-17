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Công khai danh sách, xin ý kiến Nhân dân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

LP (Nguồn Sở Nội vụ)
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(Baothanhhoa.vn) - Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 5991/SNV-TĐKT ngày 15/8/2026 về việc công khai xin ý kiến để đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo có thành tích trong công tác.

Công khai danh sách, xin ý kiến Nhân dân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 5991/SNV-TĐKT ngày 15/8/2026 về việc công khai xin ý kiến để đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo có thành tích trong công tác.

Công khai danh sách, xin ý kiến Nhân dân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 44 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ về việc lấy ý kiến của Nhân dân trên các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh ít nhất 10 ngày làm việc trước khi họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ công khai danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động để công khai, xin ý kiến Nhân dân trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khen thưởng.

Danh sách đề nghị khen thưởng gồm 7 tập thể, cá nhân, cụ thể:

1. Đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Trung học cơ sở Lê Hữu Lập, xã Hậu Lộc.

2. Đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 tập thể:

- Trường Trung học cơ sở Yên Cát, xã Như Xuân

- Trường Tiểu học Hà Ngọc, xã Hà Trung

- Trường Tiểu học Yên Thọ 1, xã Yên Thọ.

3. Đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Trường Mầm non Đông Hương, phường Hạc Thành và 2 cá nhân gồm: ông Đậu Bá Thìn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức; ông Nguyễn Xuân Tịnh, giáo viên Trường Trung học phổ thông Như Thanh.

Các ý kiến xin gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Thi đua - Khen thưởng), số 30 đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Việc công khai danh sách nhằm bảo đảm quy trình, tính dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác thi đua, khen thưởng, trước khi báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét.

LP (Nguồn Sở Nội vụ)

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