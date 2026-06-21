Brazil điều tra sự cố phát tán cảnh báo khẩn cấp giả tới điện thoại người dân

Một sự cố liên quan đến hệ thống cảnh báo khẩn cấp qua điện thoại đã xảy ra tại Brazil ngày 20/6, sau khi nhiều người dân nhận được thông báo trái phép vào rạng sáng, khiến dư luận lo ngại về nguy cơ mất an toàn đối với hạ tầng cảnh báo công cộng.

Brazil tạm dừng hệ thống cảnh báo khẩn cấp sau khi tin nhắn giả gây hoang mang. Ảnh: NST.

Theo truyền thông Brazil, khoảng 1h30 sáng (giờ địa phương), nhiều điện thoại di động tại một số khu vực đã phát âm thanh cảnh báo khẩn cấp với nội dung chỉ gồm một từ tiếng Anh “misanthropy”, có nghĩa là “sự căm ghét loài người”. Thông báo được hiển thị dưới dạng cảnh báo mức độ nghiêm trọng từ hệ thống phòng vệ dân sự, khiến nhiều người dân bị đánh thức và hoang mang.

Tại thành phố Belo Horizonte, bang Minas Gerais, một số người dân cho biết cảnh báo còn đề cập đến một cuộc “xâm lược từ ngoài không gian”, với nội dung giả mạo kêu gọi người dân tự bảo vệ trước “cuộc tấn công của người ngoài hành tinh”.

Sự cố ban đầu được ghi nhận tại bang Parana, miền Nam Brazil. Chỉ vài phút sau, cảnh báo tương tự tiếp tục xuất hiện trên điện thoại tại các thành phố lớn như Sao Paulo và Rio de Janeiro.

Chính phủ Brazil cho biết cảnh báo mức “cực kỳ khẩn cấp” được gửi tới người dùng điện thoại di động trên khắp nước này ngay sau nửa đêm ngày thứ Bảy nhiều khả năng là do tin tặc thực hiện. Ảnh: AFP.

Hệ thống cảnh báo khẩn cấp qua điện thoại của Brazil được thiết lập nhằm gửi thông tin liên quan đến thiên tai và các tình huống nguy hiểm tới người dân thông qua công nghệ vệ tinh, tương tự nhiều hệ thống đang được triển khai tại các quốc gia khác.

Cơ quan phòng vệ dân sự Brazil xác nhận đã tạm thời đình chỉ hệ thống sau sự việc. Cơ quan này cho biết đã xảy ra hai cảnh báo giả được phát tới nhiều khu vực sau khi bị một cá nhân bên ngoài hệ thống bảo vệ dân sự quốc gia kích hoạt trái phép.

Nhà chức trách đánh giá đây là sự cố nghiêm trọng, bởi hệ thống cảnh báo khẩn cấp là một phần của hạ tầng quan trọng phục vụ công tác ứng phó thảm họa và bảo đảm an toàn cộng đồng.

Cảnh sát Liên bang Brazil đã được đề nghị tham gia điều tra nhằm xác định nguồn gốc vụ việc và làm rõ liệu có hành vi xâm nhập trái phép vào hệ thống hay không.

Cơ quan chức năng cho biết hệ thống cảnh báo sẽ tiếp tục được tạm ngừng hoạt động cho đến khi hoàn tất các biện pháp tăng cường bảo mật và bảo đảm có thể vận hành an toàn trở lại.

Thanh Hằng