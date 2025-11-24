Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Hàn Quốc triển khai hệ thống chặn khẩn cấp số điện thoại lừa đảo

Bích Hồng
(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc sẽ triển khai hệ thống chặn khẩn cấp các số điện thoại được sử dụng để thực hiện các hành vi phạm tội như lừa đảo qua điện thoại (voice phishing), cho phép khóa số chỉ trong 10 phút sau khi được báo cáo. Hệ thống này được thiết lập nhờ sự phối hợp giữa cảnh sát, 3 nhà mạng SK Telecom, KT và LG Uplus, cùng Samsung Electronics.

Từ ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc sẽ triển khai hệ thống chặn khẩn cấp các số điện thoại được sử dụng để thực hiện các hành vi phạm tội như lừa đảo qua điện thoại (voice phishing), cho phép khóa số chỉ trong 10 phút sau khi được báo cáo. Hệ thống này được thiết lập nhờ sự phối hợp giữa cảnh sát, 3 nhà mạng SK Telecom, KT và LG Uplus, cùng Samsung Electronics.

Hàn Quốc triển khai hệ thống chặn khẩn cấp số điện thoại lừa đảo. Ảnh minh hoa: Chosun Ilbo

Trước đây, việc chặn số điện thoại tội phạm phải mất trung bình hơn 2 ngày, dẫn đến khó khăn trong việc ngăn chặn các vụ lừa đảo xảy ra trong thời gian “vàng” - khoảng 75% các vụ voice phishing xảy ra trong 24 giờ đầu sau khi nạn nhân nhận tin nhắn hoặc cuộc gọi giả mạo.

Theo cơ chế mới, người dùng Samsung có thể báo cáo số nghi vấn ngay trên điện thoại thông qua tính năng “Báo cáo nhanh”, hoặc bất kỳ ai cũng có thể gửi thông tin tới Trung tâm Ứng phó Tội phạm Viễn thông. Tất cả các báo cáo được tổng hợp và phân tích ngay lập tức. Nếu số được xác định có khả năng bị sử dụng cho tội phạm, nhà mạng sẽ chặn số trong 7 ngày. Trong thời gian này, tội phạm không thể gọi điện hay gửi tin nhắn, ngay cả khi nạn nhân cố gọi lại. Sau quá trình phân tích thêm, các số này sẽ được chặn vĩnh viễn nếu xác nhận là số tội phạm.

Trong 3 tuần thử nghiệm, tổng cộng 145.027 báo cáo đã được xử lý, trong đó 5.249 số điện thoại đã bị chặn, giúp ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo ngay trước khi nạn nhân kịp bị hại.

Cảnh sát Hàn Quốc nhấn mạnh: “Hệ thống chặn khẩn cấp sẽ hiệu quả nhất khi người dân tích cực tham gia báo cáo. Các báo cáo sai lệch, bịa đặt hoặc đùa cợt có thể bị truy cứu hình sự.” Khi nhận tin nhắn hoặc cuộc gọi nghi vấn, người dân được khuyến nghị không phản hồi, mà báo cáo ngay qua tính năng “Báo cáo nhanh”, website của Trung tâm Ứng phó Tội phạm Viễn thông.

Bích Hồng

Nguồn: Chosun Ilbo

