Bồi dưỡng các chuyên đề nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ

Lê Hà
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 22/5, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn bồi dưỡng một số chuyên đề nghiệp vụ công tác Hội và giao ban với chủ tịch Hội LHPN các phường, xã. Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dự hội nghị.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, hơn 300 cán bộ Hội Phụ nữ toàn tỉnh đã được nghe đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh quán triệt, triển khai hoạt động cụm thi đua năm 2026 và nghe các giảng viên truyền đạt nhiều nội dung quan trọng về nghiệp vụ công tác Hội, gồm: chuyên đề kỹ năng giám sát và phản biện xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng AI trong hoạt động Hội,...

Giảng viên truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Đây là những nội dung cần thiết đối với đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ hiện nay nhằm phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động Hội trong tình hình mới.

Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác Hội, kỹ năng truyền thông và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, tư duy số, năng lực nắm bắt tình hình xã hội để hỗ trợ trong giải quyết công việc hiệu quả. Đây còn là dịp để đội ngũ cán bộ Hội cùng nhìn nhận rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trước những vấn đề xã hội đang đặt ra trong thời đại số.

Thường trực Hội LHPN tỉnh chủ trì hội nghị giao ban

Cán bộ hội cơ sở nêu ý kiến tại hội nghị giao ban.

Nhân dịp này, Thường trực Hội LHPN tỉnh đã giao ban với chủ tịch Hội LHPN các phường, xã để nắm tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

