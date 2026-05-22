Bộ Y tế kiểm tra liên ngành việc thực hiện quyền trẻ em tại 4 địa phương

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa phương “nóng” nhất về số vụ việc liên quan đến bảo vệ trẻ em cần Tổng đài 111 vào cuộc can thiệp, lần lượt là 37 và 26 trường hợp trong tháng Tư.

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại thành phố Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 22/5, Cục Bà mẹ trẻ em thông tin, Bộ Y tế đã có văn bản gửi uỷ ban nhân dân các thành phố, tỉnh gồm Hà Nội, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh và Vĩnh Long về kế hoạch kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện quyền trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại địa phương trong năm 2026.

Đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) làm Trưởng đoàn. Thành phần đoàn bao gồm đại diện các cơ quan Trung ương: Vụ Văn hóa và Xã hội (Văn phòng Quốc hội); Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an); Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch); Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và đào tạo), chia làm 2 đoàn.

Đoàn tiến hành công tác kiểm tra tại 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long từ ngày 20-22.5.

Theo kế hoạch ban hành, nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp liên ngành trong bảo vệ trẻ em. Đoàn kiểm tra sẽ đánh giá việc phổ biến, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ liên quan công tác trẻ em; phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Bên cạnh đó, các địa phương được yêu cầu báo cáo việc ban hành các chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án liên quan trẻ em như nghị quyết của hội đồng nhân dân, quyết định của uỷ ban nhân dân và kế hoạch của các sở, ngành, đoàn thể.

Đáng chú ý, Bộ Y tế đề nghị các địa phương thống kê cụ thể tình hình trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026; số lượng trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại; các chính sách trợ giúp dành cho nhóm trẻ em yếu thế.

Nội dung kiểm tra cũng bao gồm công tác truyền thông, giáo dục pháp luật; việc phân bổ kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động nguồn lực xã hội cho công tác trẻ em; cơ cấu tổ chức, nhân lực làm công tác bảo vệ trẻ em ở cấp tỉnh, cấp xã và cộng tác viên tại cộng đồng.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra sẽ xem xét việc vận hành đường dây nóng bảo vệ trẻ em 24/7; hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương; công tác phối hợp, chuyển tuyến hỗ trợ trẻ em; hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra cũng như xây dựng, số hóa cơ sở dữ liệu trẻ em.

Các địa phương đồng thời phải báo cáo những khó khăn, vướng mắc, các vấn đề mới phát sinh trong công tác trẻ em; dự báo tình hình thời gian tới và đề xuất kiến nghị với Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương.

Theo báo cáo của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, trong tháng 4/2026, đã tiếp nhận tới 46.111 cuộc gọi đến, tăng 9.519 cuộc so với tháng trước. Báo cáo cũng chỉ rõ, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa phương “nóng” nhất về số vụ việc liên quan đến bảo vệ trẻ em cần Tổng đài 111 vào cuộc can thiệp, lần lượt là 37 và 26 trường hợp.

Tiếp theo là các tỉnh, thành phố: Hưng Yên (10); An Giang, Bắc Ninh (9); Đà Nẵng, Đồng Tháp, Ninh Bình, Thanh Hóa (7); Gia Lai, Phú Thọ (6); Cần Thơ, Lâm Đồng (5); Đồng Nai, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai (4); Đắk Lắk, Điện Biên, Khánh Hòa, Quảng Trị, Tuyên Quang (3); Cà Mau, Huế, Thái Nguyên (2); Cao Bằng, Nghệ An, Tây Ninh (1)./.

