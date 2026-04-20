Bộ Y tế yêu cầu rà soát sản phẩm ăn dặm HiPP vì nghi chứa thuốc chuột

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu rà soát, dừng sử dụng sau khi cơ quan chức năng Áo thông báo thu hồi sản phẩm ăn dặm HiPP do nghi chứa thuốc chuột.

Một hũ thực phẩm ăn dặm của HiPP. (Nguồn: DPA/Getty Images)

Ngày 19/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ban hành văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương về việc cảnh báo sản phẩm thực phẩm ăn dặm HiPP.

Theo Cục An toàn thực phẩm, cùng ngày, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo thông báo Công ty HiPP - nhà sản xuất thực phẩm trẻ em của Đức - Thụy Sĩ và chuỗi siêu thị SPAR thu hồi toàn bộ sản phẩm hỗn hợp cà rốt và khoai tây (HiPP Vegetable Carrot with Potato) loại hũ 190 gram tại 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo do nghi ngờ sản phẩm này có chứa thuốc chuột.

Để bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm hũ ăn dặm HiPP; làm việc với các công ty công bố sản phẩm (nếu có), yêu cầu thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất; báo cáo số lượng đã nhập khẩu, đã bán, còn tồn và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền để người tiêu dùng không sử dụng các lô sản phẩm nêu trên; đồng thời yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả xử lý về Cục trước ngày 27/4/2026.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng phối hợp với các gian hàng, nhà phân phối ngừng kinh doanh các lô sản phẩm nêu trên (nếu có lưu hành tại Việt Nam), gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Theo TTXVN

Tin cùng chuyên mục

Đào tạo nhân lực ngành y bắt nhịp nhu cầu xã hội

Đào tạo nhân lực ngành y bắt nhịp nhu cầu xã hội

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng gia tăng, cùng với sự thay đổi nhanh chóng của mô hình bệnh tật và yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ y tế, bài toán nhân lực ngành y đang trở thành vấn đề cấp thiết. Không chỉ...
Điểm tựa cho bệnh nhân

Điểm tựa cho bệnh nhân

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Từ việc kết nối nguồn lực, hỗ trợ bệnh nhân khó khăn đến chăm sóc tinh thần và cải thiện trải nghiệm người bệnh, những nhân viên y tế ở Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đang âm thầm trở thành “điểm tựa” giúp nhiều hoàn cảnh yếu thế...
Số hóa quản lý hóa chất xét nghiệm

Số hóa quản lý hóa chất xét nghiệm

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Trong hệ thống y tế hiện đại, xét nghiệm đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chẩn đoán, điều trị và theo dõi sức khỏe người bệnh. Tuy nhiên, đằng sau mỗi kết quả xét nghiệm chính xác là cả một quy trình phức tạp liên quan đến máy móc, kỹ thuật và...
Làm chủ kỹ thuật tái tạo tuyến vú bằng vạt cơ lưng - Bước tiến mới tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

Làm chủ kỹ thuật tái tạo tuyến vú bằng vạt cơ lưng - Bước tiến mới tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Sau thời gian cử ekip bác sĩ, kỹ thuật viên đi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện tuyến Trung ương, đồng thời đầu tư, hoàn thiện hệ thống trang thiết bị, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã chính thức triển khai và làm chủ kỹ thuật...
