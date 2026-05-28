Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thông qua việc triển khai đồng bộ Dự án 7 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), ngành y tế đã từng bước nâng cao chất lượng dân số, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội.

Phụ nữ xã Tam Chung tìm hiểu kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Ngay từ khi triển khai, Chi cục Dân số tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tham mưu ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Dự án 7; đồng thời phối hợp với các địa phương triển khai dự án, trạm y tế, cán bộ dân số cơ sở và các tổ chức đoàn thể triển khai đồng bộ các hoạt động chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào DTTS&MN. Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là tăng cường truyền thông, tư vấn và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho người dân tại các xã khu vực III. Tại 21 xã vùng đặc biệt khó khăn, ngành y tế đã tổ chức 84 cuộc truyền thông chuyên đề về dân số, hôn nhân và gia đình, tư vấn khám sức khỏe trước hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh với hơn 5.000 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, hàng nghìn lượt thanh niên đã được hỗ trợ khám sức khỏe trước kết hôn thông qua các xét nghiệm cơ bản như xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm viêm gan B... Qua đó giúp nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc khám sức khỏe tiền hôn nhân, góp phần giảm nguy cơ sinh con mắc các bệnh bẩm sinh, di truyền.

Đặc biệt, công tác phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia được triển khai sâu rộng tại các địa bàn vùng cao. Chi cục Dân số đã tổ chức 15 lớp tập huấn về bệnh Thalassemia và kỹ năng truyền thông phòng chống bệnh cho cán bộ y tế, cộng tác viên dân số, cán bộ đoàn thể, giáo viên... với khoảng 900 người tham dự. Đồng thời, hàng trăm nghìn tờ rơi, poster, áp phích tuyên truyền cũng được cấp phát đến tận thôn, bản để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin. Cùng với đó, các hoạt động truyền thông cộng đồng tiếp tục được đẩy mạnh với 174 cuộc truyền thông về Thalassemia thu hút hơn 110 nghìn lượt người tham gia; 552 cuộc hội nghị cung cấp kiến thức cho các tổ chức đoàn thể xã hội và hàng nghìn lượt phát thanh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở... Những hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về việc chủ động sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tan máu bẩm sinh, từng bước nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào DTTS&MN.

Không chỉ chú trọng truyền thông, chương trình còn quan tâm nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác dân số tại cơ sở. Các hoạt động kiểm tra, giám sát, tập huấn chuyên môn được tổ chức thường xuyên nhằm hỗ trợ cán bộ y tế, cộng tác viên dân số nâng cao kỹ năng tư vấn, quản lý đối tượng và triển khai hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.

Là một trong những người được hưởng lợi từ chương trình, chị Lò Thị May, xã vùng cao Tam Chung, chia sẻ: “Trước đây, người dân chúng tôi còn ít quan tâm đến khám sức khỏe trước khi kết hôn hay sàng lọc cho phụ nữ mang thai. Từ khi được cán bộ y tế tuyên truyền, hướng dẫn tận nơi, bà con hiểu hơn về việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, biết chủ động đi khám để phòng tránh bệnh cho con em mình”. Ông Hà Văn Thể, người cao tuổi tại xã Quan Hóa, cho hay: “Nhờ các đợt khám sức khỏe định kỳ và tư vấn của cán bộ y tế, người già chúng tôi được theo dõi sức khỏe thường xuyên hơn. Bà con rất phấn khởi vì được Nhà nước quan tâm”.

Theo ông Bùi Hồng Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Thanh Hóa, việc triển khai Dự án 7 đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân vùng đồng bào DTTS&MN trong chăm sóc sức khỏe và thực hiện các chính sách dân số. Thông qua các hoạt động truyền thông, tư vấn và hỗ trợ dịch vụ y tế tại cơ sở, chương trình đã từng bước giúp người dân vùng đồng bào DTTS&MN tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng dân số, cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương miền núi”.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai chương trình vẫn còn không ít khó khăn. Nhiều xã miền núi có địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế còn hạn chế; nguồn kinh phí và nhân lực dành cho công tác dân số ở cơ sở còn thiếu. Việc vận động thanh niên tham gia khám sức khỏe trước hôn nhân, tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu vẫn gặp nhiều trở ngại.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS&MN trong giai đoạn tới, ngành y tế Thanh Hóa xác định sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường huy động nguồn lực, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao năng lực y tế cơ sở và mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng. Mục tiêu đến năm 2030 là nâng tỷ lệ nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn lên 90%; tỷ lệ bà mẹ mang thai được tầm soát, sàng lọc trước sinh đạt 75%; tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc sơ sinh đạt 95%; 100% người cao tuổi tại vùng đồng bào DTTS&MN được khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần.

Bài và ảnh: Hà Thu