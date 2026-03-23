Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo nguồn cung thuốc trước biến động quốc tế

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị các đơn vị chủ động rà soát tình hình tồn trữ thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại đơn vị, đặc biệt đối với các thuốc thiết yếu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị trước rủi ro gián đoạn vận chuyển quốc tế.

Trong bối cảnh xung đột quốc tế diễn biến phức tạp, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng dược phẩm toàn cầu, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu các địa phương, bệnh viện và doanh nghiệp chủ động đảm bảo nguồn cung thuốc phục vụ khám, chữa bệnh.

Theo đó, văn bản được gửi tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; cùng các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc. Mục tiêu là chủ động ứng phó với nguy cơ thiếu hụt thuốc và nguyên liệu do ảnh hưởng từ hoạt động vận chuyển, thương mại quốc tế.

Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát tình hình tồn trữ thuốc và nguyên liệu làm thuốc; đồng thời đánh giá khả năng cung ứng từ các nhà cung cấp. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch dự trữ phù hợp, đặc biệt với các loại thuốc thiết yếu phục vụ cấp cứu và điều trị, nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc, cơ quan quản lý yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, nhập khẩu và dự trữ nguyên liệu. Các đơn vị cần chuẩn bị sẵn phương án ứng phó trong trường hợp thị trường hoặc chuỗi cung ứng biến động.

Cùng với đó, Sở Y tế các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ tăng cường theo dõi sát tình hình cung ứng thuốc trên địa bàn; kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn cung tại các cơ sở y tế.

Cục Quản lý Dược cũng lưu ý trong trường hợp phát sinh nguy cơ thiếu thuốc hoặc gặp khó khăn về nguồn cung, các đơn vị cần báo cáo cụ thể để cơ quan này tổng hợp, trình Bộ Y tế xem xét và có chỉ đạo kịp thời.

Theo VOV