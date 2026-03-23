Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Y tế - Sức khỏe

Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo nguồn cung thuốc trước biến động quốc tế

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị các đơn vị chủ động rà soát tình hình tồn trữ thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại đơn vị, đặc biệt đối với các thuốc thiết yếu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị trước rủi ro gián đoạn vận chuyển quốc tế.

Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị chủ động rà soát tình hình tồn trữ thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại đơn vị; đánh giá khả năng cung ứng của các nhà cung cấp và xây dựng phương án dự trữ phù hợp, đặc biệt đối với các thuốc thiết yếu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị. (Ảnh minh họa).

Trong bối cảnh xung đột quốc tế diễn biến phức tạp, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng dược phẩm toàn cầu, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu các địa phương, bệnh viện và doanh nghiệp chủ động đảm bảo nguồn cung thuốc phục vụ khám, chữa bệnh.

Theo đó, văn bản được gửi tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; cùng các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc. Mục tiêu là chủ động ứng phó với nguy cơ thiếu hụt thuốc và nguyên liệu do ảnh hưởng từ hoạt động vận chuyển, thương mại quốc tế.

Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát tình hình tồn trữ thuốc và nguyên liệu làm thuốc; đồng thời đánh giá khả năng cung ứng từ các nhà cung cấp. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch dự trữ phù hợp, đặc biệt với các loại thuốc thiết yếu phục vụ cấp cứu và điều trị, nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc, cơ quan quản lý yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, nhập khẩu và dự trữ nguyên liệu. Các đơn vị cần chuẩn bị sẵn phương án ứng phó trong trường hợp thị trường hoặc chuỗi cung ứng biến động.

Cùng với đó, Sở Y tế các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ tăng cường theo dõi sát tình hình cung ứng thuốc trên địa bàn; kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn cung tại các cơ sở y tế.

Cục Quản lý Dược cũng lưu ý trong trường hợp phát sinh nguy cơ thiếu thuốc hoặc gặp khó khăn về nguồn cung, các đơn vị cần báo cáo cụ thể để cơ quan này tổng hợp, trình Bộ Y tế xem xét và có chỉ đạo kịp thời.

Theo VOV

Từ khóa:

#Bộ y tế #Quốc tế #Cục quản lý dược #Đặc biệt #Phục vụ #Vận chuyển #nguyên liệu #Điều trị #Cấp cứu #Xuất nhập khẩu

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực ngành y

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực ngành y

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, trang thiết bị y tế đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và phục vụ người bệnh. Tuy nhiên, có nơi thiết bị hoạt động quá tải, có nơi lại chưa được khai...
Đào tạo nhân lực ngành y bắt nhịp nhu cầu xã hội

Đào tạo nhân lực ngành y bắt nhịp nhu cầu xã hội

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng gia tăng, cùng với sự thay đổi nhanh chóng của mô hình bệnh tật và yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ y tế, bài toán nhân lực ngành y đang trở thành vấn đề cấp thiết. Không chỉ...
Điểm tựa cho bệnh nhân

Điểm tựa cho bệnh nhân

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Từ việc kết nối nguồn lực, hỗ trợ bệnh nhân khó khăn đến chăm sóc tinh thần và cải thiện trải nghiệm người bệnh, những nhân viên y tế ở Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đang âm thầm trở thành “điểm tựa” giúp nhiều hoàn cảnh yếu thế...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh