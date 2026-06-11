Ứng dụng thành công thuốc sinh học thế hệ mới điều trị bệnh vảy nến thể mủ

Ứng dụng thành công thuốc sinh học thế hệ mới điều trị bệnh vảy nến thể mủ

Ngày 11/6, Bệnh viện Da liễu Trung ương thông tin các bác sỹ của bệnh viện đã ứng dụng thành công thuốc sinh học spesolimab - kháng thể đơn dòng tác động trúng đích điều trị lâm sàng đợt cấp vảy nến thể mủ.

Việc ứng dụng thành công phương pháp điều trị mới này cũng là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Bác sỹ Nguyễn Tiến Thành - Phó trưởng khoa Bệnh da Tự miễn và Vảy nến (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân nữ gần 30 tuổi với chẩn đoán mắc vảy nến thể mủ toàn thân đợt cấp mức độ nặng. Người bệnh đã có tiền sử mắc bệnh hơn 5 năm, từng trải qua nhiều đợt điều trị nội trú bằng các thuốc toàn thân kết hợp chăm sóc tại chỗ, tuy nhiên bệnh liên tục tái phát và đáp ứng có xu hướng giảm dần.

Nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, mệt mỏi, suy kiệt, tổn thương da là dát đỏ lan tỏa diện rộng, vảy da dày, bề mặt da dày đặc mụn mủ và các “hố mủ” hoạt động gây đau, bỏng rát nhiều. Các bác sỹ đánh giá bệnh nhân mắc vảy nến thể mủ toàn thân trong tình trạng nặng.

Mặc dù đã được điều trị tích cực bằng các biện pháp truyền dịch, hạ sốt, thuốc bôi, chăm sóc da tại chỗ và các thuốc điều trị toàn thân truyền thống, song tình trạng bệnh vẫn tiếp tục diễn biến, các mụn mủ mới vẫn mọc thêm liên tục, toàn trạng bệnh nhân bị ảnh hưởng nặng nề.

Bệnh nhân đã được hội chẩn và chỉ định sử dụng spesolimab - kháng thể đơn dòng tác động trúng đích vào thụ thể. Đây là liệu pháp sinh học đầu tiên và duy nhất hiện nay được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt cho việc điều trị các đợt bùng phát vảy nến thể mủ toàn thân ở người trưởng thành và trẻ em từ 12 tuổi trở lên (cân nặng từ 40 kg trở lên).

Sau một thời gian điều trị và chăm sóc tích cực, bệnh nhân đáp ứng với thuốc sinh học tốt.

Sau 7 ngày, toàn trạng người bệnh ổn định, tinh thần tỉnh táo, ăn ngủ tốt, không còn cảm giác đau rát. Trên da người bệnh không còn mụn mủ, tổn thương chỉ còn lại nền dát đỏ nhẹ, bong vảy da, nhiều vùng da sạch hoàn toàn không có thương tổn, chất lượng cuộc sống của người bệnh được cải thiện một cách rõ rệt.

Tiến sỹ Quách Thị Hà Giang - Trưởng khoa Bệnh da Tự miễn và Vảy nến cho hay hiện nay, spesolimab đã được phê duyệt rộng rãi tại các quốc gia có nền y tế phát triển như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Trung Quốc... Việc sử dụng các thuốc sinh học thế hệ mới mang đến niềm hi vọng mới cho bệnh da nặng, đợt cấp vảy nến thể mủ toàn thân. Phương pháp điều trị này đã nhắm trúng đích vào cơ chế bệnh sinh của bệnh, mang lại cơ hội sống, tái hòa nhập cộng đồng nhanh chóng cho những bệnh nhân vảy nến thể mủ toàn thân đợt cấp nặng, kháng trị.

Trong nhiều năm, vảy nến nói chung và vảy nến thể mủ nói riêng thường bị xem là những bệnh da liễu nặng nề, khó điều trị và khiến nhiều người bệnh cảm thấy bi quan, mất niềm tin. Tuy nhiên, y học hiện đại đã có những bước tiến vượt bậc trong việc tìm hiểu cơ chế bệnh sinh của vảy nến. Nhờ những hiểu biết đó, nhiều liệu pháp điều trị mới, đặc biệt là các thuốc sinh học và thuốc nhắm trúng đích, đã được phát triển và đưa vào sử dụng.

Những tiến bộ này đã giúp nhiều người bệnh kiểm soát triệu chứng hiệu quả, duy trì làn da sạch tổn thương kéo dài và cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống. Mặc dù vảy nến vẫn là bệnh mạn tính cần được theo dõi và điều trị lâu dài, nhưng đây không còn là căn bệnh “vô phương cứu chữa” như nhiều người từng nghĩ.

Vảy nến thể mủ toàn thân (Generalized Pustular Psoriasis - GPP) là một bệnh lý viêm da hiếm gặp nhưng có diễn biến rất phức tạp, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Bệnh đặc trưng bởi tình trạng đỏ da lan tỏa kèm theo các mụn mủ vô khuẩn, sốt cao, đau rát và phản ứng viêm hệ thống nặng nề. Nếu không được điều trị kịp thời, GPP nguy cơ dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng huyết, suy tim cấp, rối loạn điện giải và suy đa tạng./.

Theo TTXVN